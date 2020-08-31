https://ria.ru/20200831/vilfand-1576522936.html

Текущий год может стать самым жарким за историю, заявили в Гидрометцентре

Среднегодовая температура на Земле в этом году может побить рекорд 2016 года - самого жаркого года за всю историю метеонаблюдений, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:53

2020-08-31T12:53

2020-08-31T13:11

гидрометцентр

погода

роман вильфанд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/95005/42/950054273_0:42:800:492_1400x0_80_0_0_f9711ffbbd8ca42d9d88ef08ddd63fd6.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Среднегодовая температура на Земле в этом году может побить рекорд 2016 года - самого жаркого года за всю историю метеонаблюдений, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года - самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует… Пока еще [есть] четыре месяца - подождем", - сказал Вильфанд.В целом, однако, погода была неоднородной - были как и очень жаркие периоды, так и похолодания."Если говорить о территории нашей страны, то нынешнее лето было достаточно жарким, на всей территории страны температура выше нормы. Обычно все же пятнами бывает. Лето очень жаркое", - констатировал ученый.

https://ria.ru/20200831/zima-1576521061.html

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576506116.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, погода, роман вильфанд, общество