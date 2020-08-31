https://ria.ru/20200831/vilfand-1576522936.html
Текущий год может стать самым жарким за историю, заявили в Гидрометцентре
Среднегодовая температура на Земле в этом году может побить рекорд 2016 года - самого жаркого года за всю историю метеонаблюдений, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:53
2020-08-31T12:53
2020-08-31T13:11
гидрометцентр
погода
роман вильфанд
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Среднегодовая температура на Земле в этом году может побить рекорд 2016 года - самого жаркого года за всю историю метеонаблюдений, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>."Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года - самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует… Пока еще [есть] четыре месяца - подождем", - сказал Вильфанд.В целом, однако, погода была неоднородной - были как и очень жаркие периоды, так и похолодания."Если говорить о территории нашей страны, то нынешнее лето было достаточно жарким, на всей территории страны температура выше нормы. Обычно все же пятнами бывает. Лето очень жаркое", - констатировал ученый.
https://ria.ru/20200831/zima-1576521061.html
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576506116.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, погода, роман вильфанд, общество