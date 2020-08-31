https://ria.ru/20200831/vendt-1576540995.html

Райнер Вендт: история о "русском следе" в протестах в Берлине – чушь

В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:30

2020-08-31T17:30

2020-08-31T17:30

владимир путин

берлин (город)

интервью - авторы

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<em>В субботу и воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Возле здания германского бундестага толпа демонстрантов прорвала ограждения, однако полиции удалось оттеснить людей от входа в парламент. Часть демонстрантов стояла на улице возле российского посольства в Берлине, в какой-то момент, судя по одному из видео, собравшиеся начали скандировать "<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>". Насколько успешно сработала полиция в Берлине, была ли реальная угроза российскому посольству и стоит ли рассматривать крики отдельных демонстрантов как подтверждение "русского следа" в организации протестов, в интервью РИА Новости ответил глава германского профсоюза полиции Райнер Вендт.</em><strong>— Господин Вендт, как вы в целом оцениваете концепцию безопасности, предложенную полицией Берлина в субботу и воскресенье?</strong>— Я внимательно изучил эту концепцию. Перед берлинской полицией стояла очень сложная задача – необходимо было факультативно подготовиться к тому, будет ли реализован запрет (Властей Берлина на проведение акций. – Прим. ред.), как и на тот случай, что запрет будет снят. Последнее и произошло, и перед ней (полицией) встала задача обеспечить право на свободу собраний, противостоять преступлениям, задерживать нарушителей, а также противостоять нарушениям, которых иногда, к сожалению, невозможно избежать, и в этом случае быстро противодействовать им.<strong>— Согласны ли вы с тем, что здание рейхстага, как и здание российского посольства в Берлине в субботу подверглись угрозе из-за демонстраций?</strong>— Я не думаю, что российское посольство находилось в опасности. Я не думаю, что и рейхстаг был в опасности. У рейхстага произошли отвратительные сцены, когда люди побежали по лестницам (Ведущим к центральному входу. – Прим. ред.). Они никогда не попали бы внутрь таким образом, охрана бундестага достаточно стабильна. А российское посольство никогда не было целью атак. Целью атак были полицейские, которые находились на месте.<strong>— Иными словами, у берлинской полиции достаточно ресурсов, чтобы обеспечить безопасность важным дипломатическим учреждениям в центре?</strong>— Берлинская полиция на протяжении многих десятилетий обеспечивает безопасность посольствам, занимается этим центральное ведомство по охране объектов. И это центральное ведомство в случае нехватки персонала всегда подкрепляется за счет патрульных полицейских. То есть нехватки персонала нет, для реализации большего количества задач привлекается больше персонала.<strong>— Политики в Берлине высказываются за закрытие правительственного квартала, чтобы предотвратить дальнейшие демонстрации и митинги здесь, возле правительственных зданий и парламента. Является ли это решением ситуации?</strong>— Нет, это не решение, потому что политики ошибаются в том, каково назначение подобного запрета. Закрытие квартала проводится не в целях защиты политиков от демонстраций, оно проводится для обеспечения работоспособности парламента (Закрытие парламентского района для проведения акций действует в Берлине в ходе рабочих сессий бундестага. – Прим. ред.). Его (запрет) нельзя продлевать так долго, как хочется... Депутаты должны иметь возможность работать без давления со стороны демонстрантов, но это не может быть распространено на весь правительственный квартал, потому что право на собрание служит для того, чтобы высказать свое мнение властям. И власти должны это выдержать.<strong>— Сегодня на правительственном брифинге был задан вопрос, не управлялись ли эти демонстрации в Берлине извне. В качестве примера один из журналистов указал, что возле российского посольства в ходе демонстрации кто-то скандировал "Путин", и это якобы доказывает "русский след". Что вы об этом думаете?</strong>— Нет, я думаю, это теоретики конспирологии на марше. Я был в субботу в Берлине, видел публику на этих демонстрациях. Там были люди из всего спектра: кто-то производил впечатление, что проводит семейный выезд на пляж, другие – что призывают к революции, а третьи – как будто они летят на Марс. По крайней мере, так они были одеты. Очень разнообразная публика, и, конечно, там было много сумасшедших, которые рассказывают подобную чушь.

https://ria.ru/20200831/protesty-1576495449.html

https://ria.ru/20200831/berlin-1576539973.html

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, берлин (город), интервью - авторы