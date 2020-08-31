https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576535176.html
Мурашко назвал сроки начала поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Сегодня масштабируется производство вакцины от коронавируса, широкое поступление в регионы РФ планируется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:33
2020-08-31T15:33
2020-08-31T17:32
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
общество
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Сегодня масштабируется производство вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, широкое поступление в регионы РФ планируется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Сегодня идёт уже выпуск, масштабируется производство, технологические регламенты все, первая вакцина будет поступать уже в сентябре... более широкое поступление для регионов РФ начнётся в ноябре-декабре", - сказал Мурашко журналистам.Он также отметил, что в настоящее время Минздрав России, в том числе с технологической комиссией, прорабатывает порядок взаимодействия, "когда начинать вакцинацию против гриппа, когда против коронавирусной инфекции", - подчеркнул министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество