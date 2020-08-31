Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576535176.html
Мурашко назвал сроки начала поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Сегодня масштабируется производство вакцины от коронавируса, широкое поступление в регионы РФ планируется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:33
2020-08-31T17:32
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:203:3179:1991_1400x0_80_0_0_6defa0b10aad283e46bca22636da2533.jpg
<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Сегодня масштабируется производство вакцины от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, широкое поступление в регионы РФ планируется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Сегодня идёт уже выпуск, масштабируется производство, технологические регламенты все, первая вакцина будет поступать уже в сентябре... более широкое поступление для регионов РФ начнётся в ноябре-декабре", - сказал Мурашко журналистам.Он также отметил, что в настоящее время Минздрав России, в том числе с технологической комиссией, прорабатывает порядок взаимодействия, "когда начинать вакцинацию против гриппа, когда против коронавирусной инфекции", - подчеркнул министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030694_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_0a48e6451f00d3475c95a3d935bdbbc3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Мурашко назвал сроки начала поставок вакцины от COVID-19 в регионы

15:33 31.08.2020 (обновлено: 17:32 31.08.2020)
458
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Сегодня масштабируется производство вакцины от коронавируса, широкое поступление в регионы РФ планируется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня идёт уже выпуск, масштабируется производство, технологические регламенты все, первая вакцина будет поступать уже в сентябре... более широкое поступление для регионов РФ начнётся в ноябре-декабре", - сказал Мурашко журналистам.
Он также отметил, что в настоящее время Минздрав России, в том числе с технологической комиссией, прорабатывает порядок взаимодействия, "когда начинать вакцинацию против гриппа, когда против коронавирусной инфекции", - подчеркнул министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1452006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объявил о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией
Минздрав назвал срок начала массовой вакцинации от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе
Определена компания — производитель второй вакцины от COVID-19
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила перспективы электронного голосования
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Мосгорсуд отказался освободить политолога Платошкина
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Юрий Трутнев вылечился от коронавируса
Стоп-кадр видео из ютьюб-аккаунта Tatarka
Солист группы Little Big объявил о разводе
Мирослав Митрофанов
Лидер Русского союза Латвии высмеял решение МИД запретить въезд Лукашенко
Болезнь Альцгеймера
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Врачи в защитных костюмах у машины скорой помощи после визита к пациенту с подозрением на COVID-19 в Минске
Минск не просил российских медиков помочь с COVID-19
Российские рубли
Эксперт оценил возможность вхождения России в пятерку крупнейших экономик
Вид на башню Галата
Туроператоры сообщили, когда возобновятся чартеры в Стамбул
Петрушка и укроп на кухонном столе
Британская журналистка объяснила любовь россиян к укропу
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Милицейский автозак на проспекте Независимости в Минске
В Белоруссии в воскресенье задержали 173 участника акций протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния