https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576520640.html
Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса
Объемы производства вакцины от коронавируса в России значительно увеличатся к ноябрю-декабрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:19
2020-08-31T12:19
2020-08-31T13:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Объемы производства вакцины от коронавируса в России значительно увеличатся к ноябрю-декабрю, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."На регистрации находится еще несколько вакцин (от коронавируса). На максимальные объемы (производства вакцины) мы выйдем в ноябре-декабре", - сказал он журналистам.Мурашко также сказал, что на максимальные объемы вакцинации Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре.По его словам, формируются группы по пострегистрационным наблюдениям, набрано более 2,5 тысяч человек, всего отберут 40 тысяч добровольцев.Министр также добавил, что вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции можно развести.Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200830/uchitelya-1576488274.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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