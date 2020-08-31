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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576520640.html
Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса
Объемы производства вакцины от коронавируса в России значительно увеличатся к ноябрю-декабрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:19
2020-08-31T13:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Объемы производства вакцины от коронавируса в России значительно увеличатся к ноябрю-декабрю, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."На регистрации находится еще несколько вакцин (от коронавируса). На максимальные объемы (производства вакцины) мы выйдем в ноябре-декабре", - сказал он журналистам.Мурашко также сказал, что на максимальные объемы вакцинации Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре.По его словам, формируются группы по пострегистрационным наблюдениям, набрано более 2,5 тысяч человек, всего отберут 40 тысяч добровольцев.Министр также добавил, что вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции можно развести.Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование "Спутник V". Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Глава Минздрава рассказал о производстве вакцины от коронавируса

12:19 31.08.2020 (обновлено: 13:10 31.08.2020)
1687
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Объемы производства вакцины от коронавируса в России значительно увеличатся к ноябрю-декабрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"На регистрации находится еще несколько вакцин (от коронавируса). На максимальные объемы (производства вакцины) мы выйдем в ноябре-декабре", - сказал он журналистам.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
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Мурашко также сказал, что на максимальные объемы вакцинации Минздрав рассчитывает выйти в ноябре-декабре.
По его словам, формируются группы по пострегистрационным наблюдениям, набрано более 2,5 тысяч человек, всего отберут 40 тысяч добровольцев.
Министр также добавил, что вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции можно развести.
Минздрав ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил наименование "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести за год 500 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
17000247
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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