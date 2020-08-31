https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576513714.html

Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса

Первые поставки крупных партий российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнутся в сентябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:58

2020-08-31T10:58

2020-08-31T12:17

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

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<strong>ИРКУТСК, 31 авг — РИА Новости.</strong> Первые поставки крупных партий российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнутся в сентябре, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.По его словам, объемы производства вырастут к концу осени этого года.Сейчас на заводах налаживают производственные процессы, добавил глава ведомства. Ученые также уже набрали более 2,5 тысячи добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины. Всего создатели препарата планируют задействовать в исследовании 40 тысяч человек.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Его назвали "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют производить ежегодно до 500 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576444490.html

lyuda.terenteva.55 Замечательно. Всем крепкого здоровья и благополучия. Так и будет. 51

lyuda.terenteva.55 Нет, не так. Зачем лжёте? "Прививку против коронавирусной инфекции в первую очередь необходимо делать учителям и пожилым людям" - центр Гамалеи. 46

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко