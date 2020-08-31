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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576513714.html
Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса
Первые поставки крупных партий российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнутся в сентябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:58
2020-08-31T12:17
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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<strong>ИРКУТСК, 31 авг — РИА Новости.</strong> Первые поставки крупных партий российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнутся в сентябре, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.По его словам, объемы производства вырастут к концу осени этого года.Сейчас на заводах налаживают производственные процессы, добавил глава ведомства. Ученые также уже набрали более 2,5 тысячи добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины. Всего создатели препарата планируют задействовать в исследовании 40 тысяч человек.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Его назвали "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют производить ежегодно до 500 миллионов доз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576444490.html
Замечательно. Всем крепкого здоровья и благополучия. Так и будет.
51
Нет, не так. Зачем лжёте? "Прививку против коронавирусной инфекции в первую очередь необходимо делать учителям и пожилым людям" - центр Гамалеи.
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РИА Новости
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко

Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса

10:58 31.08.2020 (обновлено: 12:17 31.08.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
ИРКУТСК, 31 авг — РИА Новости. Первые поставки крупных партий российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнутся в сентябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, объемы производства вырастут к концу осени этого года.

"В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это (вакцинация. — Прим. ред.) будет абсолютно добровольно".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
глава Минздрава
Сейчас на заводах налаживают производственные процессы, добавил глава ведомства. Ученые также уже набрали более 2,5 тысячи добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины.
Всего создатели препарата планируют задействовать в исследовании 40 тысяч человек.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
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Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Его назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют производить ежегодно до 500 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мурашко
Популярные комментарии
Замечательно. Всем крепкого здоровья и благополучия. Так и будет.
31 августа, 11:09
lyuda.terenteva.55
301010010
Нет, не так. Зачем лжёте? "Прививку против коронавирусной инфекции в первую очередь необходимо делать учителям и пожилым людям" - центр Гамалеи.
31 августа, 12:59
lyuda.terenteva.55
3902212
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