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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/uzi-1576542278.html
Глава Минздрава Подмосковья: УЗИ станут еще доступнее для жителей региона
Свыше 40 больниц Московской области закупили 74 аппарата УЗИ с начала августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:35
2020-08-31T17:35
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 31 – авг РИА Новости.</strong> Свыше 40 больниц <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> закупили 74 аппарата УЗИ с начала августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона."Ранее мы поставили в наши больницы 42 аппарата УЗИ, теперь закупили еще 74. Это позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными для жителей региона<strong>",</strong> - приводятся слова главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Стригунковой</a>.По ее словам оборудование в ближайшие несколько месяцев поступит в 44 больницы Подмосковья, в том числе в Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Щёлковскую больницы, а также в Московский областной онкологический диспансер.
https://ria.ru/20200721/1574661719.html
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Глава Минздрава Подмосковья: УЗИ станут еще доступнее для жителей региона

17:35 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПроведение ультразвукового исследования
Проведение ультразвукового исследования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 – авг РИА Новости. Свыше 40 больниц Московской области закупили 74 аппарата УЗИ с начала августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
"Ранее мы поставили в наши больницы 42 аппарата УЗИ, теперь закупили еще 74. Это позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными для жителей региона", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
По ее словам оборудование в ближайшие несколько месяцев поступит в 44 больницы Подмосковья, в том числе в Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Щёлковскую больницы, а также в Московский областной онкологический диспансер.
Специалист проводит ультразвуковое исследование (УЗИ) ребёнку
21 июля, 16:37Новости Подмосковья
Больницы Подмосковья получили более 40 аппаратов для УЗИ
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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