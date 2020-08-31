https://ria.ru/20200831/uzi-1576542278.html

Глава Минздрава Подмосковья: УЗИ станут еще доступнее для жителей региона

Свыше 40 больниц Московской области закупили 74 аппарата УЗИ с начала августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:35

2020-08-31T17:35

2020-08-31T17:35

новости подмосковья

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154882/21/1548822129_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_ecc6afe7f1168a22cb4a4f19a37b41be.jpg

<strong>МОСКВА, 31 – авг РИА Новости.</strong> Свыше 40 больниц <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> закупили 74 аппарата УЗИ с начала августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона."Ранее мы поставили в наши больницы 42 аппарата УЗИ, теперь закупили еще 74. Это позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными для жителей региона<strong>",</strong> - приводятся слова главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Стригунковой</a>.По ее словам оборудование в ближайшие несколько месяцев поступит в 44 больницы Подмосковья, в том числе в Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Щёлковскую больницы, а также в Московский областной онкологический диспансер.

https://ria.ru/20200721/1574661719.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)