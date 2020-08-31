https://ria.ru/20200831/utrish-1576529308.html

Глава Кубани попросил поддержки для сохранения заповедника "Утриш"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что попросил поддержки у главы Минприроды Дмитрия Кобылкина в "обеспечении режима максимального... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:15

2020-08-31T14:15

2020-08-31T14:15

заповедник "утриш"

вениамин кондратьев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

анапа

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> сообщил, что попросил поддержки у главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Кобылкина</a> в "обеспечении режима максимального покоя" заповедника "Утриш" под <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапой</a>.Глава Кубани и министр природных ресурсов РФ в понедельник на видеоселекторе обсудили проблемы региона, в том числе и охранный режим <a href="https://ria.ru/location_zapovednik-utrish" target="_blank">заповедника "Утриш"</a> под Анапой, который пострадал от пожара на минувшей неделе."Что касается сохранения уникальной для страны территории заповедника "Утриш". Выступил с рядом предложений и попросил поддержки ведомства. Предложил: запретить пребывание в заповеднике людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство. Расширить границы заповедника и включить в него всю территорию краевого заказника "Большой Утриш" (сейчас в проекте постановления из 590 гектаров включено около 480). Провести большую юридическую работу и определить границы заповедника. Перевести земли лесного фонда в особо охраняемые природные территории и поставить их на кадастровый учёт", - написал Кондратьев в своем канале в <a href="https://t.me/kondratyevvi" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Ранее администрация края сообщала, что решение выйти в Минприроды с данными предложениями было принято после того, как были завершены работы по тушению пожара, полыхавшего на Утрише несколько дней. В субботу губернатор сообщил, что будет ставить перед федеральным ведомством вопрос об "обеспечении режима максимального покоя" особо охраняемой территории.

https://ria.ru/20200826/utrish-1576318215.html

https://ria.ru/20200828/ozera-1576419662.html

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заповедник "утриш"

анапа

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заповедник "утриш", вениамин кондратьев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, анапа, краснодарский край, общество