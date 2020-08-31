https://ria.ru/20200831/ukrop-1576533515.html

Британская журналистка объяснила любовь россиян к укропу

Британская журналистка Лиза Хейзлдайн рассказала журналу New Statesman о необычной страсти россиян к укропу и попыталась объяснить, почему в русской кухне эта... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:08

2020-08-31T15:08

2020-08-31T16:47

россия

еда

кулинария

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Британская журналистка Лиза Хейзлдайн рассказала журналу <a href="https://www.newstatesman.com/politics/staggers/2020/08/politics-spice-rack-russias-love-dill" target="_blank" rel="nofollow noopener">New Statesman</a> о необычной страсти россиян к укропу и попыталась объяснить, почему в русской кухне эта приправа "вездесуща и повсеместна".Она отметила, что на Западе "лишенное романтики базилика или изысканности розмарина" растение знакомо лишь тем, кто пробовал ряд особенных блюд, например маринованные огурцы или лосось по-скандинавски. В России же, напротив, добавление укропа в "традиционную пищу" — борщ, пельмени или салат оливье — это лишь "верхушка айсберга".Журналистка предположила, что блюда с этой приправой выигрывают благодаря "характерному восточноевропейскому вкусу", к которому привыкли россияне.Хейзлдайн отметила, что в России укроп может всплыть в неожиданных местах. Автора удивило, что его можно найти в чипсах, жареном картофеле, сыре, пицце и даже суши.По мнению журналистки, "повсеместное" добавление укропа может как подчеркнуть вкус блюда, так и убить его. Она добавила, что в России любят эту приправу настолько, что космонавты якобы даже просили доставить ее на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>.Хейзлдайн также рассказала, что в западном сегменте соцсетей есть группы, посвященные "обнаружению укропа в неожиданных местах" и попыткам разобраться, почему Россия на него "подсела". <strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200830/248020475.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a>.</em></strong>

https://ria.ru/20200423/1570445307.html

https://ria.ru/20200628/1573593340.html

Ольга Занкова кто бы мне объяснил, за что можно любить ОВСЯНКУ... 77

Арсений Новиков Не понять ей что такое рассол, ох не понять)))) 77

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еда, кулинария, в мире