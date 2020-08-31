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На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками
Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:23
2020-08-31T16:43
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>.По данным пресс-службы, женщина занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Как отмечается, задержанная отказалась объяснить, зачем везла обнаруженные предметы."Оперативники установили, что она, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины… Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции", - добавили в погранслужбе.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
https://ria.ru/20200201/1564150984.html
Страшное преступление, во истину страшное! Наказать по всей строгости закона! Вот если бы она везла наркотики, оружие, драгоценности или деньги - то велкам ту украина!
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украина, в мире

На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками

16:23 31.08.2020 (обновлено: 16:43 31.08.2020)
1498
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 31 авг – РИА Новости. Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе, на вход из России прибыла гражданка Украины 1985 года рождения. Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, женщина занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Как отмечается, задержанная отказалась объяснить, зачем везла обнаруженные предметы.
"Оперативники установили, что она, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины… Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции", - добавили в погранслужбе.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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Обсудить 2
УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Страшное преступление, во истину страшное! Наказать по всей строгости закона! Вот если бы она везла наркотики, оружие, драгоценности или деньги - то велкам ту украина!
31 августа, 16:32
Mar Nightmare
1700000
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