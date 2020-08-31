https://ria.ru/20200831/ukraina-1576537450.html

На Украине задержали женщину с георгиевскими ленточками

Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:23

2020-08-31T16:23

2020-08-31T16:43

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 31 авг – РИА Новости.</strong> Украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки "9 мая" и ленты с триколором РФ, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>.По данным пресс-службы, женщина занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Как отмечается, задержанная отказалась объяснить, зачем везла обнаруженные предметы."Оперативники установили, что она, возможно, причастна к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины… Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции", - добавили в погранслужбе.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

https://ria.ru/20200201/1564150984.html

Mar Nightmare Страшное преступление, во истину страшное! Наказать по всей строгости закона! Вот если бы она везла наркотики, оружие, драгоценности или деньги - то велкам ту украина! 17

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире