https://ria.ru/20200831/ukraina-1576521805.html

Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине

В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:41

2020-08-31T12:41

2020-08-31T12:47

дмитрий песков

москва

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют в связи с решением <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо гуманитарных шагов, поскольку они были бы заблокированы <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения."Мы можем только выразить сожаление. Каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая, в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши. Тут можно только выразить сожаление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к этому решению и о том, возможны ли какие-то шаги со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в гуманитарной сфере для поддержки русскоязычных граждан Украины.

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576423690.html

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москва

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, москва, киев, украина, в мире