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Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине
В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:41
2020-08-31T12:47
дмитрий песков
москва
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле сожалеют в связи с решением <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо гуманитарных шагов, поскольку они были бы заблокированы <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения."Мы можем только выразить сожаление. Каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая, в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши. Тут можно только выразить сожаление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к этому решению и о том, возможны ли какие-то шаги со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в гуманитарной сфере для поддержки русскоязычных граждан Украины.
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576423690.html
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москва
киев
украина
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дмитрий песков, москва, киев, украина, в мире

Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине

12:41 31.08.2020 (обновлено: 12:47 31.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Кремле сожалеют в связи с решением Украины перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения, Россия не может предпринять в этой связи каких-либо гуманитарных шагов, поскольку они были бы заблокированы Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения.
"Мы можем только выразить сожаление. Каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая, в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши. Тут можно только выразить сожаление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к этому решению и о том, возможны ли какие-то шаги со стороны Москвы в гуманитарной сфере для поддержки русскоязычных граждан Украины.
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