https://ria.ru/20200831/udalenka-1576541436.html

Профсоюзы хотят разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы

Разделение "дистанционной" и "удаленной" работы облегчит работникам трудовую деятельность, а работодателям – ее организацию, считает секретарь Федерации... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:17

2020-08-31T17:17

2020-08-31T17:17

федерация независимых профсоюзов россии

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Разделение "дистанционной" и "удаленной" работы облегчит работникам трудовую деятельность, а работодателям – ее организацию, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) Николай Гладков.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Его обсуждение продолжается, 2 сентября состоится очередное заседание рабочей группы при комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов по подготовке проекта федерального закона ко второму чтению."В начале работы по данному законопроекту предлагалось соединить в одной главе два разных вида работы: "дистанционную" и "удаленную". По мнению представителей ФНПР, такой подход может привести не только к смешению понятий, но и затруднит нескольким миллионам работников трудовую деятельность, а десяткам тысяч работодателей – ее организацию", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ФНПР.Специалисты ФНПР считают целесообразным подготовить отдельную главу ТК, посвященную удаленному виду работы, так как регулирование временной удаленной и дистанционной работ различается. В ФНПР также разработан проект главы 49.2 об "Особенностях регулирования труда работников, временно выполняющих трудовую функцию удаленно от стационарного рабочего места".В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на дистанционной работе в 2019 году было занято 30 тысяч человек, а на удаленной работе в пиковые периоды находилось почти 6 миллионов человек, обратил внимание Гладков.ФНПР предлагает определять "удаленную" работу как "временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного рабочего места". В подготовленной главе описываются обязательные условия дополнительного соглашения, где описаны особенности определения рабочего места, учета рабочего времени, оплаты.Регламентируется и то, как работодатель может осуществлять контроль за рабочим процессом. Особое внимание уделяется охране труда и ряду других вопросов, связанных с этим видом работы, добавляется в комментарии.

https://ria.ru/20200820/1576015435.html

https://ria.ru/20200819/1575971866.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, общество