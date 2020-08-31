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Профсоюзы хотят разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы
Разделение "дистанционной" и "удаленной" работы облегчит работникам трудовую деятельность, а работодателям – ее организацию, считает секретарь Федерации... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:17
2020-08-31T17:17
федерация независимых профсоюзов россии
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Разделение "дистанционной" и "удаленной" работы облегчит работникам трудовую деятельность, а работодателям – ее организацию, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) Николай Гладков.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Его обсуждение продолжается, 2 сентября состоится очередное заседание рабочей группы при комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов по подготовке проекта федерального закона ко второму чтению."В начале работы по данному законопроекту предлагалось соединить в одной главе два разных вида работы: "дистанционную" и "удаленную". По мнению представителей ФНПР, такой подход может привести не только к смешению понятий, но и затруднит нескольким миллионам работников трудовую деятельность, а десяткам тысяч работодателей – ее организацию", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ФНПР.Специалисты ФНПР считают целесообразным подготовить отдельную главу ТК, посвященную удаленному виду работы, так как регулирование временной удаленной и дистанционной работ различается. В ФНПР также разработан проект главы 49.2 об "Особенностях регулирования труда работников, временно выполняющих трудовую функцию удаленно от стационарного рабочего места".В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на дистанционной работе в 2019 году было занято 30 тысяч человек, а на удаленной работе в пиковые периоды находилось почти 6 миллионов человек, обратил внимание Гладков.ФНПР предлагает определять "удаленную" работу как "временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного рабочего места". В подготовленной главе описываются обязательные условия дополнительного соглашения, где описаны особенности определения рабочего места, учета рабочего времени, оплаты.Регламентируется и то, как работодатель может осуществлять контроль за рабочим процессом. Особое внимание уделяется охране труда и ряду других вопросов, связанных с этим видом работы, добавляется в комментарии.
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федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, общество

Профсоюзы хотят разделить понятия "удаленной" и "дистанционной" работы

17:17 31.08.2020
1565
© Фото : Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены
© Фото : Pixabay / Free-Photos
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Разделение "дистанционной" и "удаленной" работы облегчит работникам трудовую деятельность, а работодателям – ее организацию, считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Николай Гладков.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Его обсуждение продолжается, 2 сентября состоится очередное заседание рабочей группы при комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов по подготовке проекта федерального закона ко второму чтению.
"В начале работы по данному законопроекту предлагалось соединить в одной главе два разных вида работы: "дистанционную" и "удаленную". По мнению представителей ФНПР, такой подход может привести не только к смешению понятий, но и затруднит нескольким миллионам работников трудовую деятельность, а десяткам тысяч работодателей – ее организацию", - говорится в комментарии, размещенном на сайте ФНПР.
Специалисты ФНПР считают целесообразным подготовить отдельную главу ТК, посвященную удаленному виду работы, так как регулирование временной удаленной и дистанционной работ различается. В ФНПР также разработан проект главы 49.2 об "Особенностях регулирования труда работников, временно выполняющих трудовую функцию удаленно от стационарного рабочего места".
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на дистанционной работе в 2019 году было занято 30 тысяч человек, а на удаленной работе в пиковые периоды находилось почти 6 миллионов человек, обратил внимание Гладков.
ФНПР предлагает определять "удаленную" работу как "временное выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне стационарного рабочего места". В подготовленной главе описываются обязательные условия дополнительного соглашения, где описаны особенности определения рабочего места, учета рабочего времени, оплаты.
Регламентируется и то, как работодатель может осуществлять контроль за рабочим процессом. Особое внимание уделяется охране труда и ряду других вопросов, связанных с этим видом работы, добавляется в комментарии.
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