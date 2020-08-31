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В соцсетях запустили всероссийскую акцию "Спасибо, учитель!"
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" к 1 сентября запустила в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!", чтобы поблагодарить педагогов РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:39
2020-08-31T17:39
2020-08-31T17:39
россия
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" к 1 сентября запустила в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!", чтобы поблагодарить педагогов через личные истории, сообщает пресс-служба организации."АНО "Национальные приоритеты" к 1 сентября запускает в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!". Ее цель - выразить благодарность преподавателям через личные истории и подчеркнуть их роль в нашей жизни. Практически у каждого был учитель, который не просто прививал знания, но и выступал в роли наставника, помог сформировать личные качества, пригодившиеся в жизни", - говорится в сообщении.Для участия в акции необходимо опубликовать свою историю с хэштегами #большечемучитель и #образованиевприоритете. Акция проходит с 31 августа по 2 сентября.Как отмечают в АНО, ключевая цель национального проекта "Образование" – вывести <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a> в десятку стран с лучшим общим образованием, а без учителей ее добиться невозможно.
https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование - общество, общество
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" к 1 сентября запустила в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!", чтобы поблагодарить педагогов через личные истории, сообщает пресс-служба организации.
"АНО "Национальные приоритеты" к 1 сентября запускает в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!". Ее цель - выразить благодарность преподавателям через личные истории и подчеркнуть их роль в нашей жизни. Практически у каждого был учитель, который не просто прививал знания, но и выступал в роли наставника, помог сформировать личные качества, пригодившиеся в жизни", - говорится в сообщении.
Для участия в акции необходимо опубликовать свою историю с хэштегами #большечемучитель и #образованиевприоритете. Акция проходит с 31 августа по 2 сентября.
Как отмечают в АНО, ключевая цель национального проекта "Образование" – вывести Россию
в десятку стран с лучшим общим образованием, а без учителей ее добиться невозможно.