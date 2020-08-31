https://ria.ru/20200831/uchitel-1576542321.html

В соцсетях запустили всероссийскую акцию "Спасибо, учитель!"

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" к 1 сентября запустила в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!", чтобы поблагодарить педагогов РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:39

2020-08-31T17:39

2020-08-31T17:39

россия

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152211/92/1522119249_0:0:2832:1594_1400x0_80_0_0_64aaf72161c1808d05876fbd1f00987b.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" к 1 сентября запустила в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!", чтобы поблагодарить педагогов через личные истории, сообщает пресс-служба организации."АНО "Национальные приоритеты" к 1 сентября запускает в соцсетях акцию "Спасибо, учитель!". Ее цель - выразить благодарность преподавателям через личные истории и подчеркнуть их роль в нашей жизни. Практически у каждого был учитель, который не просто прививал знания, но и выступал в роли наставника, помог сформировать личные качества, пригодившиеся в жизни", - говорится в сообщении.Для участия в акции необходимо опубликовать свою историю с хэштегами #большечемучитель и #образованиевприоритете. Акция проходит с 31 августа по 2 сентября.Как отмечают в АНО, ключевая цель национального проекта "Образование" – вывести <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a> в десятку стран с лучшим общим образованием, а без учителей ее добиться невозможно.

https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, образование - общество, общество