https://ria.ru/20200831/ucheba-1576504601.html
Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
Примерно пятая часть школьников Москвы готова перейти на удаленное образование, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:08
2020-08-31T03:08
2020-08-31T03:08
ольга ярославская
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Примерно пятая часть школьников <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> готова перейти на удаленное образование, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице <a href="http://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ярославская</a>.
https://ria.ru/20200816/1575845256.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, общество