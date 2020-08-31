Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе

"Я не могу пока сказать статистически, мы это увидим в сентябре. Поэтому можем вернуться к этому вопросу через месяц. Но, как говорят директора образовательных учреждений, примерно пятая часть детей готова перейти на удаленное образование", - сказала Ярославская, отвечая на вопрос, сколько детей в Москве планируют учиться дистанционно.