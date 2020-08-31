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Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
Примерно пятая часть школьников Москвы готова перейти на удаленное образование, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:08
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ольга ярославская
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Примерно пятая часть школьников <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> готова перейти на удаленное образование, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице <a href="http://ria.ru/person_-olga-yaroslavskaya/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ярославская</a>.
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ольга ярославская, москва, общество

Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе

03:08 31.08.2020
33
© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / amixstudio
Подросток за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Примерно пятая часть школьников Москвы готова перейти на удаленное образование, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
"Я не могу пока сказать статистически, мы это увидим в сентябре. Поэтому можем вернуться к этому вопросу через месяц. Но, как говорят директора образовательных учреждений, примерно пятая часть детей готова перейти на удаленное образование", - сказала Ярославская, отвечая на вопрос, сколько детей в Москве планируют учиться дистанционно.
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Ольга ЯрославскаяМоскваОбщество
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