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В Ростовской области двух человек убили ради индюка
Ростовский областной суд приговорил к длительным срокам двух местных жителей за двойное убийство ради хищения индюка и куриного мяса, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:45
2020-08-31T17:45
ростовский областной суд
ростовская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Ростовский областной суд</a> приговорил к длительным срокам двух местных жителей за двойное убийство ради хищения индюка и куриного мяса, сообщил журналистам представитель областной прокуратуры.По информации следствия, в октябре прошлого года в поселке Глубоком Владимир Низгуренко и Вадим Сергеев пьяными проникли на территорию частного дома для того, чтобы украсть домашнюю птицу. Когда хозяйка дома застигла их на месте преступления, Низгуренко несколько раз ударил ее ножом, от чего она скончалась. После этого обвиняемые убили сожителя женщины, который был очевидцем.Как сообщает прокуратура, подсудимые похитили из дома куриное мясо и индюка, а потом скрылись. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Убийство" и "Разбой"."Суд приговорил Низгуренко к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, Сергеева – к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года", - сказал представитель ведомства. Приговор в законную силу пока не вступил.
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ростовская область
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ростовский областной суд, ростовская область, происшествия

В Ростовской области двух человек убили ради индюка

17:45 31.08.2020
6292
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИндюшка
Индюшка
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к длительным срокам двух местных жителей за двойное убийство ради хищения индюка и куриного мяса, сообщил журналистам представитель областной прокуратуры.
По информации следствия, в октябре прошлого года в поселке Глубоком Владимир Низгуренко и Вадим Сергеев пьяными проникли на территорию частного дома для того, чтобы украсть домашнюю птицу. Когда хозяйка дома застигла их на месте преступления, Низгуренко несколько раз ударил ее ножом, от чего она скончалась. После этого обвиняемые убили сожителя женщины, который был очевидцем.
Как сообщает прокуратура, подсудимые похитили из дома куриное мясо и индюка, а потом скрылись. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Убийство" и "Разбой".
"Суд приговорил Низгуренко к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, Сергеева – к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года", - сказал представитель ведомства. Приговор в законную силу пока не вступил.
Сотрудник полиции
6 июля, 13:15
Житель Омской области убил водителя маршрутки из-за ревности
17241803
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Ростовский областной судРостовская областьПроисшествия
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