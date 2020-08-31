https://ria.ru/20200831/ubiystvo-1576542850.html

В Ростовской области двух человек убили ради индюка

Ростовский областной суд приговорил к длительным срокам двух местных жителей за двойное убийство ради хищения индюка и куриного мяса, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:45

2020-08-31T17:45

2020-08-31T17:45

ростовский областной суд

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Ростовский областной суд</a> приговорил к длительным срокам двух местных жителей за двойное убийство ради хищения индюка и куриного мяса, сообщил журналистам представитель областной прокуратуры.По информации следствия, в октябре прошлого года в поселке Глубоком Владимир Низгуренко и Вадим Сергеев пьяными проникли на территорию частного дома для того, чтобы украсть домашнюю птицу. Когда хозяйка дома застигла их на месте преступления, Низгуренко несколько раз ударил ее ножом, от чего она скончалась. После этого обвиняемые убили сожителя женщины, который был очевидцем.Как сообщает прокуратура, подсудимые похитили из дома куриное мясо и индюка, а потом скрылись. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Убийство" и "Разбой"."Суд приговорил Низгуренко к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, Сергеева – к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года", - сказал представитель ведомства. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20200706/1573950523.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовский областной суд, ростовская область, происшествия