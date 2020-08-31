https://ria.ru/20200831/turizm-1576525162.html
Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:17
2020-08-31T15:17
2020-08-31T15:17
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
камчатский край
приморский край
сахалинская область
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм.</strong> Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе, говорится на сайте правительства.Перечень поручений, который Мишустин подписал по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, опубликован на сайте кабмина."Ростуризму (З.В.Догузовой), Минвостокразвития (А.А.Козлову), Минэкономразвития (М.Г.Решетникову) совместно с высшими должностными лицами Приморского края, Камчатского края, Сахалинской области обеспечить разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования на территории ключевых федеральных центров туристского притяжения с целью создания комплексного туристского плана регионального развития в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в тексте документа.О результатах в правительство РФ необходимо доложить 1 декабря 2020 года.
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
камчатский край
приморский край
сахалинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), камчатский край, приморский край, сахалинская область
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе, говорится на сайте правительства.
Перечень поручений, который Мишустин подписал по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, опубликован на сайте кабмина.
"Ростуризму (З.В.Догузовой), Минвостокразвития (А.А.Козлову), Минэкономразвития (М.Г.Решетникову) совместно с высшими должностными лицами Приморского края, Камчатского края, Сахалинской области обеспечить разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования на территории ключевых федеральных центров туристского притяжения с целью создания комплексного туристского плана регионального развития в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в тексте документа.
О результатах в правительство РФ необходимо доложить 1 декабря 2020 года.