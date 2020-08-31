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Туризм
https://ria.ru/20200831/turizm-1576516367.html
Туроператоры рассказали о слухах, которые вредят их клиентам и отрасли
Фейковая информация о том, что в сентябре якобы будут введены повторные ограничительные меры из-за коронавируса, тормозят туристические продажи на зимний сезон... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:17
2020-08-31T13:17
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туры
отдых
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Фейковая информация о том, что в сентябре якобы будут введены повторные ограничительные меры из-за коронавируса, тормозят туристические продажи на зимний сезон и дестабилизируют рынок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).На индустрию гостеприимства, по мнению экспертов, сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди путешественников слухи и вбросы информации о якобы "уже решенном" вопросе с "повторным введением ограничений" 20 сентября.Генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян, слова которого приводят в Ассоциации, отметил, что рынок и туристы пребывают в растерянности, так как нет понимания, когда будут открыты границы и как будет складываться ситуация в самой России."Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы "намечен" на 20 сентября – стопроцентный фейк, — сказал он. — Однако туристы, даже внутренне понимая, что это так, все равно не хотят рисковать. Это, естественно, отражается на продажах, объем которых после этого мнимого "дня Х" в агентствах резко снижается. Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа. Но сейчас глубина бронирования – в среднем семь дней".Управляющий директор другой сети турагентств Георгий Погосов тоже отмечает, что сегодня самый популярный вопрос от клиентов – смогут ли они выезжать после 20 сентября, так как они боятся рисковать и потерять свои деньги.Однако генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин пока не склонен к пессимизму относительно внутренних продаж. По его мнению, причина низкого спроса не только в неуверенности, рожденной слухами о второй волне ограничений из-за коронавируса, но и в традиционном сезонном факторе."Да, пока темпы бронирований путевок на зиму скромные: несколько десятков заявок на санаторный отдых, единичные заявки на горнолыжный отдых, экскурсионный. Но сейчас, в конце августа эта картина практически аналогична прошлогодней. Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября", – приводит АТОР слова Ромашкина.
https://ria.ru/20200828/keshbek-1576453681.html
https://ria.ru/20200829/aviabilety-1576430143.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туры, отдых, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Туроператоры рассказали о слухах, которые вредят их клиентам и отрасли

13:17 31.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрилетевшие пассажиры проходят тепловизионный контроль в национальном аэропорту "Минск"
Прилетевшие пассажиры проходят тепловизионный контроль в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Фейковая информация о том, что в сентябре якобы будут введены повторные ограничительные меры из-за коронавируса, тормозят туристические продажи на зимний сезон и дестабилизируют рынок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
На индустрию гостеприимства, по мнению экспертов, сейчас очень сильно влияют распространяющиеся среди путешественников слухи и вбросы информации о якобы "уже решенном" вопросе с "повторным введением ограничений" 20 сентября.
Генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян, слова которого приводят в Ассоциации, отметил, что рынок и туристы пребывают в растерянности, так как нет понимания, когда будут открыты границы и как будет складываться ситуация в самой России.
"Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы "намечен" на 20 сентября – стопроцентный фейк, — сказал он. — Однако туристы, даже внутренне понимая, что это так, все равно не хотят рисковать. Это, естественно, отражается на продажах, объем которых после этого мнимого "дня Х" в агентствах резко снижается. Динамика станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа. Но сейчас глубина бронирования – в среднем семь дней".
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Управляющий директор другой сети турагентств Георгий Погосов тоже отмечает, что сегодня самый популярный вопрос от клиентов – смогут ли они выезжать после 20 сентября, так как они боятся рисковать и потерять свои деньги.
Однако генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин пока не склонен к пессимизму относительно внутренних продаж. По его мнению, причина низкого спроса не только в неуверенности, рожденной слухами о второй волне ограничений из-за коронавируса, но и в традиционном сезонном факторе.
"Да, пока темпы бронирований путевок на зиму скромные: несколько десятков заявок на санаторный отдых, единичные заявки на горнолыжный отдых, экскурсионный. Но сейчас, в конце августа эта картина практически аналогична прошлогодней. Как правило, зимние продажи туров по России активизируются именно в конце сентября", – приводит АТОР слова Ромашкина.
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