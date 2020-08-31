https://ria.ru/20200831/tseny-1576544506.html

В Подмосковье рассказали о росте цен на цветы перед 1 сентября

Средний рост цен на цветы перед 1 сентября составит порядка 25% по отношению к базовой цене, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:17

2020-08-31T18:17

2020-08-31T18:17

новости подмосковья

день знаний

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. </strong>Средний рост цен на цветы перед 1 сентября составит порядка 25% по отношению к базовой цене, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.В пресс-службе пояснили, что для жителей Подмосковья доступно свыше 1,5 тысяч торговых точек: 260 нестационарных торговых объектов по реализации цветочной продукции, из которых 217 – павильоны, и 1060 стационарных магазинов и цветов."Дефицита и резкого роста цен на продукцию не ожидается. Как правило, цены в преддверии дня знаний возрастают на 20-30%. Это обусловлено низкими ценами на цветочную продукцию в июле-августе и повышенным спросом 31 августа и 1 сентября", - сказал Разин.Он добавил, что в течение года ассортимент цветочной продукции на территории Московской области достигает 4,5 тысяч сортов цветов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в текущем учебном году в школу пойдет на 35 тысяч учеников больше чем в предыдущем.

https://ria.ru/20170309/1489669838.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день знаний, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество