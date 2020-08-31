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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/tseny-1576544506.html
В Подмосковье рассказали о росте цен на цветы перед 1 сентября
Средний рост цен на цветы перед 1 сентября составит порядка 25% по отношению к базовой цене, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:17
2020-08-31T18:17
новости подмосковья
день знаний
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. </strong>Средний рост цен на цветы перед 1 сентября составит порядка 25% по отношению к базовой цене, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.В пресс-службе пояснили, что для жителей Подмосковья доступно свыше 1,5 тысяч торговых точек: 260 нестационарных торговых объектов по реализации цветочной продукции, из которых 217 – павильоны, и 1060 стационарных магазинов и цветов."Дефицита и резкого роста цен на продукцию не ожидается. Как правило, цены в преддверии дня знаний возрастают на 20-30%. Это обусловлено низкими ценами на цветочную продукцию в июле-августе и повышенным спросом 31 августа и 1 сентября", - сказал Разин.Он добавил, что в течение года ассортимент цветочной продукции на территории Московской области достигает 4,5 тысяч сортов цветов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в текущем учебном году в школу пойдет на 35 тысяч учеников больше чем в предыдущем.
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день знаний, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье рассказали о росте цен на цветы перед 1 сентября

18:17 31.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПродажа цветов накануне 1 сентября
Продажа цветов накануне 1 сентября
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Средний рост цен на цветы перед 1 сентября составит порядка 25% по отношению к базовой цене, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
В пресс-службе пояснили, что для жителей Подмосковья доступно свыше 1,5 тысяч торговых точек: 260 нестационарных торговых объектов по реализации цветочной продукции, из которых 217 – павильоны, и 1060 стационарных магазинов и цветов.
"Дефицита и резкого роста цен на продукцию не ожидается. Как правило, цены в преддверии дня знаний возрастают на 20-30%. Это обусловлено низкими ценами на цветочную продукцию в июле-августе и повышенным спросом 31 августа и 1 сентября", - сказал Разин.
Он добавил, что в течение года ассортимент цветочной продукции на территории Московской области достигает 4,5 тысяч сортов цветов.
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9 марта 2017, 22:02Новости Подмосковья
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"Цена за средний букет будет варьироваться от 500 до двух тысяч рублей. Хризантемы обойдутся в среднем по цене 80 рублей за штуку, розы 50 сантиметров - 90 рублей за штуку, гортензии - 420 рублей за штуку. Ходовые букеты обойдутся примерно в 700 рублей", - добавил Разин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в текущем учебном году в школу пойдет на 35 тысяч учеников больше чем в предыдущем.
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Новости ПодмосковьяДень знанийАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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