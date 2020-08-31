https://ria.ru/20200831/tramp-1576541406.html
Эксперт прокомментировал сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:16
2020-08-31T17:16
2020-08-31T19:23
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал сообщения о якобы "пропущенном" звонке <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>.Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок от Путина и был этим очень недоволен. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "технически невозможно пропустить звонок"."Один президент другому никогда не набирает сам — есть определенная связь, помощники устанавливают связь в оговоренное время. А вот как долго будет длиться разговор, определяют сами президенты", — сказал Орджоникидзе.По его словам, подобные заявления — для тех, кто не разбирается в том, как происходят телефонные разговоры между главами государств.По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
https://ria.ru/20200831/putin-1576509271.html
2
россия
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал сообщения о якобы "пропущенном" звонке Владимира Путина Дональду Трампу
.
Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок от Путина и был этим очень недоволен. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "технически невозможно пропустить звонок".
"Один президент другому никогда не набирает сам — есть определенная связь, помощники устанавливают связь в оговоренное время. А вот как долго будет длиться разговор, определяют сами президенты", — сказал Орджоникидзе.
По его словам, подобные заявления — для тех, кто не разбирается в том, как происходят телефонные разговоры между главами государств.
По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".