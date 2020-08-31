Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/tramp-1576541406.html
Эксперт прокомментировал сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:16
2020-08-31T19:23
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:452:2732:1989_1400x0_80_0_0_79bb20aa0f51c463437ea237672ff5bb.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал сообщения о якобы "пропущенном" звонке <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>.Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок от Путина и был этим очень недоволен. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "технически невозможно пропустить звонок"."Один президент другому никогда не набирает сам — есть определенная связь, помощники устанавливают связь в оговоренное время. А вот как долго будет длиться разговор, определяют сами президенты", — сказал Орджоникидзе.По его словам, подобные заявления — для тех, кто не разбирается в том, как происходят телефонные разговоры между главами государств.По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
https://ria.ru/20200831/putin-1576509271.html
2
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b18cf4751de4f4d50c89157760429d44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

Эксперт прокомментировал сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу

17:16 31.08.2020 (обновлено: 19:23 31.08.2020)
1537
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал сообщения о якобы "пропущенном" звонке Владимира Путина Дональду Трампу.
Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок от Путина и был этим очень недоволен. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "технически невозможно пропустить звонок".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 09:46
В Кремле опровергли сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
"Один президент другому никогда не набирает сам — есть определенная связь, помощники устанавливают связь в оговоренное время. А вот как долго будет длиться разговор, определяют сами президенты", — сказал Орджоникидзе.
По его словам, подобные заявления — для тех, кто не разбирается в том, как происходят телефонные разговоры между главами государств.
По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
40182213
Обсудить 2
РоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
Рекомендуем
Ребенок с ноутбуком
Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы
Раскрыт гонорар Эльмана Пашаева за защиту Ефремова
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону
В России выставили на продажу особняк за пять рублей
Стоп-кадр видео из ютьюб-аккаунта Tatarka
Солист группы Little Big объявил о разводе
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Айсберг в акватории острова Гренландия
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря
Кот Степан
В Тверской области застрелили кота-библиотекаря
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Крымские немцы призвали Германию поменять отношение к статусу полуострова
Петрушка и укроп на кухонном столе
Британская журналистка объяснила любовь россиян к укропу
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
Китай обвинил Индию в нарушении суверенитета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния