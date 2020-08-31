https://ria.ru/20200831/tramp-1576541406.html

Эксперт прокомментировал сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу

Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T17:16

2020-08-31T17:16

2020-08-31T19:23

россия

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:452:2732:1989_1400x0_80_0_0_79bb20aa0f51c463437ea237672ff5bb.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Звонки между главами государств согласовываются заблаговременно, пропустить их физически невозможно, заявил РИА Новости глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал сообщения о якобы "пропущенном" звонке <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>.Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок от Путина и был этим очень недоволен. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "технически невозможно пропустить звонок"."Один президент другому никогда не набирает сам — есть определенная связь, помощники устанавливают связь в оговоренное время. А вот как долго будет длиться разговор, определяют сами президенты", — сказал Орджоникидзе.По его словам, подобные заявления — для тех, кто не разбирается в том, как происходят телефонные разговоры между главами государств.По словам Тимоти, в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил американскому лидеру, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке Путина. По словам экс-чиновника, после этого Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".

https://ria.ru/20200831/putin-1576509271.html

2

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика