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https://ria.ru/20200831/tramp-1576504826.html
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Прекратить насилие в управляемых демократами городах Соединенных Штатов можно только при помощи силы. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:34
2020-08-31T10:49
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
джо байден
портленд
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Прекратить насилие в управляемых демократами городах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенных Штатов</a> можно только при помощи силы. Такое мнение высказал президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1300171130326716418" target="_blank">Twitter</a>."Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank">Портленде</a> призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.Акции протеста, начавшиеся после убийства в Миннеаполисе афроамериканца <u><a href="http://ria.ru/person_george-floyd/">Джорджа Флойда</a>, </u>не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майку Пенсу</a> на них будет противостоять кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.
https://ria.ru/20200830/kriminal-1576484059.html
https://ria.ru/20200828/demokraty-1576407667.html
За применение силы против мирных демонстрантов положены санкции.
392
Ждём осуждения его действий от Евросоюза , а я тем временем готов стать посредником в переговорах между трампом и протестующими
367
портленд
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, джо байден, портленд, сша, в мире

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

03:34 31.08.2020 (обновлено: 10:49 31.08.2020)
253960
© REUTERS / Maranie StaabАкция протеста в Портленде, США
Акция протеста в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© REUTERS / Maranie Staab
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Прекратить насилие в управляемых демократами городах Соединенных Штатов можно только при помощи силы. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.
На месте стрельбы в Портленде, штат Орегон - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 09:43
При стрельбе в Портленде погиб человек
Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.
Акции протеста, начавшиеся после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания.
В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту Майку Пенсу на них будет противостоять кандидат от демократов Джо Байден, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 05:49
Трамп назвал демократов "радикальным движением"
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампДжо БайденПортлендСШАВ мире
Популярные комментарии
За применение силы против мирных демонстрантов положены санкции.
31 августа, 04:14
Эдик Камушкин
2778720111
Ждём осуждения его действий от Евросоюза , а я тем временем готов стать посредником в переговорах между трампом и протестующими
31 августа, 04:11
На Калине
1861581007
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