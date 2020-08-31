https://ria.ru/20200831/tramp-1576504826.html

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

Прекратить насилие в управляемых демократами городах Соединенных Штатов можно только при помощи силы. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T03:34

2020-08-31T03:34

2020-08-31T10:49

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дональд трамп

джо байден

портленд

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576507153_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_155f95b3dd1937ea7c63120bcbca3396.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Прекратить насилие в управляемых демократами городах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенных Штатов</a> можно только при помощи силы. Такое мнение высказал президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1300171130326716418" target="_blank">Twitter</a>."Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал американский лидер.Ранее Трамп на фоне беспорядков в американском <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank">Портленде</a> призвал мэра города Теда Уилера ввести Национальную гвардию, осудив действия демонстрантов.Акции протеста, начавшиеся после убийства в Миннеаполисе афроамериканца <u><a href="http://ria.ru/person_george-floyd/">Джорджа Флойда</a>, </u>не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Трампу и вице-президенту <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майку Пенсу</a> на них будет противостоять кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, который баллотируется вместе с претендующей на пост вице-президента Камалой Харрис.

https://ria.ru/20200830/kriminal-1576484059.html

https://ria.ru/20200828/demokraty-1576407667.html

Эдик Камушкин За применение силы против мирных демонстрантов положены санкции. 392

На Калине Ждём осуждения его действий от Евросоюза , а я тем временем готов стать посредником в переговорах между трампом и протестующими 367

портленд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, джо байден, портленд, сша, в мире