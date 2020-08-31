https://ria.ru/20200831/terminator-1576509377.html

Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон

Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:46

2020-08-31T09:46

2020-08-31T12:11

культура

лэсли хэмилтон

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает <a href="https://movieweb.com/leslie-hamilton-freas-gearren-dead-terminator-2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Movieweb.</a>Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается.По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме — "Терминатор-2: Судный день", где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лесли досталась роль терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном."Терминатор" — серия фильмов, изначально запланированная как дилогия, но впоследствии превратившаяся в мультимедийную франшизу, в которой показаны война человечества против машин и путешествия во времени.

https://ria.ru/20191125/1561554660.html

Александр Сербский патриотизм- это любовь к Родине и народу. В нем нет ничего плохого, когда он идет с объективной самокритикой. К чему вы это не к месту? 11

Валерий Нестеров Для переходящих от заголовка сразу в комментарии. Умерла сестра-близнец актрисы, сыгравшей Сару Коннор 11

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лэсли хэмилтон, сша, общество