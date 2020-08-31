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https://ria.ru/20200831/terminator-1576509377.html
Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон
Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:46
2020-08-31T12:11
культура
лэсли хэмилтон
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает <a href="https://movieweb.com/leslie-hamilton-freas-gearren-dead-terminator-2/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Movieweb.</a>Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается.По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме — "Терминатор-2: Судный день", где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лесли досталась роль терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном."Терминатор" — серия фильмов, изначально запланированная как дилогия, но впоследствии превратившаяся в мультимедийную франшизу, в которой показаны война человечества против машин и путешествия во времени.
https://ria.ru/20191125/1561554660.html
патриотизм- это любовь к Родине и народу. В нем нет ничего плохого, когда он идет с объективной самокритикой. К чему вы это не к месту?
11
Для переходящих от заголовка сразу в комментарии. Умерла сестра-близнец актрисы, сыгравшей Сару Коннор
11
4
сша
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Новости
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60
лэсли хэмилтон, сша, общество

Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон

09:46 31.08.2020 (обновлено: 12:11 31.08.2020)
32649
© Фото : аккаунт Leslie H. Freas в FacebookЛесли Хэмилтон
Лесли Хэмилтон - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : аккаунт Leslie H. Freas в Facebook
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актриса Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет в США, сообщает Movieweb.
Отмечается, что женщина скончалась еще 22 августа, однако родственники объявили об этом только сейчас. Причина смерти не разглашается.
© Фото : Pacific Western/Lightstorm Entertainment 1991Кадр из фильма "Терминатор-2: Судный день"
Кадр из фильма Терминатор 2: Судный день - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : Pacific Western/Lightstorm Entertainment 1991
Кадр из фильма "Терминатор-2: Судный день"
По данным издания, Лесли Хэмилтон снялась только в одном фильме — "Терминатор-2: Судный день", где она помогала своей сестре-близнецу Линде Хэмилтон, сыгравшей Сару Коннор. В частности, Лесли досталась роль терминатора Т-1000, который превращается в Сару. Также обе актрисы принимали участие в сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном.
"Терминатор" — серия фильмов, изначально запланированная как дилогия, но впоследствии превратившаяся в мультимедийную франшизу, в которой показаны война человечества против машин и путешествия во времени.
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721033039
Обсудить 4
КультураЛэсли ХэмилтонСШАОбщество
Популярные комментарии
патриотизм- это любовь к Родине и народу. В нем нет ничего плохого, когда он идет с объективной самокритикой. К чему вы это не к месту?
31 августа, 11:54
Александр Сербский
801011
Для переходящих от заголовка сразу в комментарии. Умерла сестра-близнец актрисы, сыгравшей Сару Коннор
31 августа, 13:55
ВНВалерий Нестеров
911000
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