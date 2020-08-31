https://ria.ru/20200831/teploseti-1576534389.html

Плановые работы на теплосетях Подмосковья завершены

Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах Подмосковья проводились плановые отключения горячего водоснабжения,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:20

2020-08-31T15:20

2020-08-31T15:20

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новрости. </strong>Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> проводились плановые отключения горячего водоснабжения, завершены, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.Ранее власти Московской области в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой перенесли плановое отключение ГВС с 1 июня на 1 июля."Горячая вода до конца текущего дня должна вернуться в более чем 33 тысячи МКД и объектов социальной сферы с населением порядка 5,5 миллионов человек. В большинстве домов ГВС уже восстановлено, за исключением 8 котельных-должников", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что вопрос по возобновлению работы котельных и налаживанию платежной дисциплины сейчас находится на контроле администраций округов.

https://ria.ru/20190802/1557128586.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье)