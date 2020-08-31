Плановые работы на теплосетях Подмосковья завершены
МОСКВА, 31 авг – РИА Новрости. Профилактические работы на всех участках тепловых сетей, из-за которых в жилых домах Подмосковья проводились плановые отключения горячего водоснабжения, завершены, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Ранее власти Московской области в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой перенесли плановое отключение ГВС с 1 июня на 1 июля.
"Горячая вода до конца текущего дня должна вернуться в более чем 33 тысячи МКД и объектов социальной сферы с населением порядка 5,5 миллионов человек. В большинстве домов ГВС уже восстановлено, за исключением 8 котельных-должников", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что вопрос по возобновлению работы котельных и налаживанию платежной дисциплины сейчас находится на контроле администраций округов.
"В Подмосковье из 54 тысяч многоквартирных домов, которые готовят к отопительному сезону, около 33 тысяч МКД получают горячее водоснабжение централизованно. Остальная 21 тысяча МКД пользуется газовыми колонками или так называемым "открытым" водоразбором", - приводятся слова министра энергетики региона Александра Самарина.