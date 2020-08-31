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https://ria.ru/20200831/teatr-1576549130.html
Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" в День города
Восьмой фестиваль "Театральный марш" пройдет 5 сентября в саду "Эрмитаж", где с 11.00 до 23.00 зрители смогут увидеть спектакли более десяти московских театров, РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:53
2020-08-31T19:53
культура
театр
новости культуры
день города москвы
ирина апексимова
олег табаков
константин станиславский
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Восьмой фестиваль "Театральный марш" пройдет 5 сентября в саду "Эрмитаж", где с 11.00 до 23.00 зрители смогут увидеть спектакли более десяти московских театров, сообщили в пресс-службе форума под открытым небом."Открывать новый театральный сезон нашим фестивалем – это уже добрая многолетняя традиция, и мы очень рады, что она не прервалась в этот трудный для культуры год. Мы формируем программу, исходя из предпочтений людей разных социальных групп, разных вкусовых пристрастий и возрастов, и даем зрителям возможность увидеть десятки постановок за один день", - сказала продюсер "Театрального марша", директор "Таганки" Ирина Апексимова.Она отметила, что гостей ждут "драматические, музыкальные, пластические спектакли, детская программа, и, конечно, праздничная атмосфера самого театрального парка Москвы".Театр на Таганке представит специальную версию трагикомедии "Горка" по пьесе Житковского, Театр Олега Табакова приглашает отправиться в путешествие вокруг света со спектаклем "Весь мир - театр…". Электротеатр Станиславский разыграет пьесу "Про мою маму и про меня". Театр Пушкина – концерт-спектакль 20-летних студентов Школы-студии МХАТ, Музыкальный театр - программу к 180-летию Чайковского.С учетом эпидемиологической ситуации вход на фестиваль будет проводиться по регистрации.
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театр, новости культуры, день города москвы, ирина апексимова, олег табаков, константин станиславский

Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" в День города

19:53 31.08.2020
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© Фото : Московский Театр на ТаганкеФестиваль "Театральный марш" откроет новый сезон в Москве в день города
Фестиваль Театральный марш откроет новый сезон в Москве в день города - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : Московский Театр на Таганке
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Восьмой фестиваль "Театральный марш" пройдет 5 сентября в саду "Эрмитаж", где с 11.00 до 23.00 зрители смогут увидеть спектакли более десяти московских театров, сообщили в пресс-службе форума под открытым небом.
"Открывать новый театральный сезон нашим фестивалем – это уже добрая многолетняя традиция, и мы очень рады, что она не прервалась в этот трудный для культуры год. Мы формируем программу, исходя из предпочтений людей разных социальных групп, разных вкусовых пристрастий и возрастов, и даем зрителям возможность увидеть десятки постановок за один день", - сказала продюсер "Театрального марша", директор "Таганки" Ирина Апексимова.
Она отметила, что гостей ждут "драматические, музыкальные, пластические спектакли, детская программа, и, конечно, праздничная атмосфера самого театрального парка Москвы".
Театр на Таганке представит специальную версию трагикомедии "Горка" по пьесе Житковского, Театр Олега Табакова приглашает отправиться в путешествие вокруг света со спектаклем "Весь мир - театр…". Электротеатр Станиславский разыграет пьесу "Про мою маму и про меня". Театр Пушкина – концерт-спектакль 20-летних студентов Школы-студии МХАТ, Музыкальный театр - программу к 180-летию Чайковского.
С учетом эпидемиологической ситуации вход на фестиваль будет проводиться по регистрации.
Москва - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 15:15
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КультураТеатрНовости культурыДень города МосквыИрина АпексимоваОлег ТабаковКонстантин Станиславский
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