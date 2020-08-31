https://ria.ru/20200831/svideteli-1576553446.html

Потерпевшие хотят наказать "опознавших" Ефремова не за рулем свидетелей

Адвокаты потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова будут добиваться возбуждения уголовного дела против двух свидетелей со стороны защиты... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T23:12

2020-08-31T23:12

2020-09-01T00:03

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

константин кобец

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Адвокаты потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будут добиваться возбуждения уголовного дела против двух свидетелей со стороны защиты актера.Как сообщила адвокат Анна Бутырина, показания Александра Кобца и Андрея Гаева расходятся.Первым в суде 20 августа выступал Кобец. Он изначально заявил, что про Ефремова ему рассказал друг, а затем стал настаивать, что лично видел актера на пассажирском сиденье внедорожника. Также, по его словам, за рулем сидел молодой человек в серой футболке и темной жилетке. На вопрос прокурора, почему он не водит машину, свидетель пояснил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазе минус три, вторым не вижу".Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как "лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили".Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но затем заявил, что не может признать себя виновным, так как ничего не помнит.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/satanovskiy-1576553380.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html

piligrimwl И показательные судом впаять лет 5, чтобы другим неповадно было мерзоту защищать враньем 98

Von Stirliz Так не зря же этих свидетелей из уже сидевших подобрали - таким за хорошие деньги не страшно снова там оказаться. 57

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, константин кобец, михаил ефремов, москва, происшествия