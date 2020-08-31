Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/svideteli-1576553446.html
Потерпевшие хотят наказать "опознавших" Ефремова не за рулем свидетелей
Адвокаты потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова будут добиваться возбуждения уголовного дела против двух свидетелей со стороны защиты... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T23:12
2020-09-01T00:03
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
константин кобец
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543538_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_92540672c0f48e1048fbf698a32d965b.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Адвокаты потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будут добиваться возбуждения уголовного дела против двух свидетелей со стороны защиты актера.Как сообщила адвокат Анна Бутырина, показания Александра Кобца и Андрея Гаева расходятся.Первым в суде 20 августа выступал Кобец. Он изначально заявил, что про Ефремова ему рассказал друг, а затем стал настаивать, что лично видел актера на пассажирском сиденье внедорожника. Также, по его словам, за рулем сидел молодой человек в серой футболке и темной жилетке. На вопрос прокурора, почему он не водит машину, свидетель пояснил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазе минус три, вторым не вижу".Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как "лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили".Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но затем заявил, что не может признать себя виновным, так как ничего не помнит.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/satanovskiy-1576553380.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
И показательные судом впаять лет 5, чтобы другим неповадно было мерзоту защищать враньем
98
Так не зря же этих свидетелей из уже сидевших подобрали - таким за хорошие деньги не страшно снова там оказаться.
57
31
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576543538_343:0:3074:2048_1400x0_80_0_0_d4c7b829295ab2ac110bbf7c6f73810a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, константин кобец, михаил ефремов, москва, происшествия

Потерпевшие хотят наказать "опознавших" Ефремова не за рулем свидетелей

23:12 31.08.2020 (обновлено: 00:03 01.09.2020)
7335
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвидетель Андрей Гаев у здания Пресненского суда Москвы
Свидетель Андрей Гаев у здания Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Адвокаты потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова будут добиваться возбуждения уголовного дела против двух свидетелей со стороны защиты актера.
Как сообщила адвокат Анна Бутырина, показания Александра Кобца и Андрея Гаева расходятся.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 23:06
"Полный идиот". Сатановский пожелал Ефремову попасть "к черту в ад"
Первым в суде 20 августа выступал Кобец. Он изначально заявил, что про Ефремова ему рассказал друг, а затем стал настаивать, что лично видел актера на пассажирском сиденье внедорожника. Также, по его словам, за рулем сидел молодой человек в серой футболке и темной жилетке.
На вопрос прокурора, почему он не водит машину, свидетель пояснил, что у него проблемы со зрением: "на одном глазе минус три, вторым не вижу".
Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как "лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили".
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но затем заявил, что не может признать себя виновным, так как ничего не помнит.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 20:53
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
252114349
Обсудить 31
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваКонстантин КобецМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И показательные судом впаять лет 5, чтобы другим неповадно было мерзоту защищать враньем
31 августа, 23:16
ppiligrimwl
8400001
Так не зря же этих свидетелей из уже сидевших подобрали - таким за хорошие деньги не страшно снова там оказаться.
31 августа, 23:16
Von Stirliz
4001001
Рекомендуем
Офис компании Huawei в Пекине
Huawei предсказали смерть на рынке смартфонов
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отразили атаки в небе к югу от Дамаска
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Банкротство физических лиц
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Чай
Врач рассказала, кому нельзя пить чай
Школа
Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
Теплая погода
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Самолет Су-27
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
"Это артист или бомж?" Ефремов вывел Сатановского из себя
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону
В России выставили на продажу особняк за пять рублей
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова из-за руля
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния