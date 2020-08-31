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Свидетель по делу Ефремова отсидел срок за избиение жены
Второй свидетель защиты по делу Михаила Ефремова признался, что отбывал срок в колонии за избиение жены, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:12
2020-08-31T15:12
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Второй свидетель защиты по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> признался, что отбывал срок в колонии за избиение жены, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Отвечая на вопросы прокурора, Андрей Гаев отметил, что неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, он рассказал, что отсидел три года за избиение супруги.Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как "лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили".То же заявил в суде и его друг, другой свидетель Александр Кобец. При этом выяснилось, что он слеп на один глаз, а зрение на другом - минус три, однако мужчина заявил, что уверен в своих словах.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576531237.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576525772.html
один свидетель слепой, второй - уголовник... А нормальные люди, видать, плохо подкупаются
72
Странная кампания: обвиняемый Ефремов, защитник Пашаев, свидетель Гаев, свидетель Кобец - люди из одного ларца - одинаковые с лица!
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Свидетель по делу Ефремова отсидел срок за избиение жены

15:12 31.08.2020
10929
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Второй свидетель защиты по делу Михаила Ефремова признался, что отбывал срок в колонии за избиение жены, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Отвечая на вопросы прокурора, Андрей Гаев отметил, что неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, он рассказал, что отсидел три года за избиение супруги.
"Ну, мы разводились, я ее приложил на кухне... Сидел по 117-й [статье] УК ["Истязание путем систематического нанесения побоев"] три года в Архангельской области", - заявил свидетель.
Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как "лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили".
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То же заявил в суде и его друг, другой свидетель Александр Кобец. При этом выяснилось, что он слеп на один глаз, а зрение на другом - минус три, однако мужчина заявил, что уверен в своих словах.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
один свидетель слепой, второй - уголовник... А нормальные люди, видать, плохо подкупаются
31 августа, 15:14
О Ольга Занкова
6900021
Странная кампания: обвиняемый Ефремов, защитник Пашаев, свидетель Гаев, свидетель Кобец - люди из одного ларца - одинаковые с лица!
31 августа, 15:33
vv.p.neznamov
4220001
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