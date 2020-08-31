https://ria.ru/20200831/svidetel-1576533752.html

Свидетель по делу Ефремова отсидел срок за избиение жены

Второй свидетель защиты по делу Михаила Ефремова признался, что отбывал срок в колонии за избиение жены, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:12

2020-08-31T15:12

2020-08-31T15:12

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Второй свидетель защиты по делу <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> признался, что отбывал срок в колонии за избиение жены, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Отвечая на вопросы прокурора, Андрей Гаев отметил, что неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, он рассказал, что отсидел три года за избиение супруги.Гаев стал вторым свидетелем защиты, утверждающим, что видел Ефремова выходящим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Он описал актера как "лохматого мужчину, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили".То же заявил в суде и его друг, другой свидетель Александр Кобец. При этом выяснилось, что он слеп на один глаз, а зрение на другом - минус три, однако мужчина заявил, что уверен в своих словах.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576531237.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576525772.html

Ольга Занкова один свидетель слепой, второй - уголовник... А нормальные люди, видать, плохо подкупаются 72

v.p.neznamov Странная кампания: обвиняемый Ефремов, защитник Пашаев, свидетель Гаев, свидетель Кобец - люди из одного ларца - одинаковые с лица! 45

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия