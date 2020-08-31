https://ria.ru/20200831/sudan-1576533368.html
В Южном Судане правительство и повстанцы парафировали соглашение о мире
Суданское правительство и повстанческие группировки "Революционного фронта" парафировали соглашение о мире в столице Южного Судана Джубе в понедельник, сообщило РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
2020-08-31T15:08
абдалла хамдок
голубой нил (штат)
омар аль-башир
судан
южный судан
в мире
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<strong>ХАРТУМ, 31 авг - РИА Новости.</strong> Суданское правительство и повстанческие группировки "Революционного фронта" парафировали соглашение о мире в столице <a href="http://ria.ru/location_South_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Южного Судана</a> <a href="http://ria.ru/location_Juba/" target="_blank" data-auto="true">Джубе</a> в понедельник, сообщило гостелевидение страны."Парафировано мирное соглашение между группировками вооруженного сопротивления "Революционный фронт" и суданским правительством", - передает гостелевидение.Соглашение включает восемь протоколов, важнейшие из которых оговаривают "вопросы безопасности, распределения ресурсов и властных полномочий, компенсации перемещенным лицам и беженцам".Церемония подписания названного "судьбоносным" соглашения прошла в присутствии главы суверенного совета <a href="http://ria.ru/location_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Судана</a> Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_abdalla-khamdok/" target="_blank" data-auto="true">Абдаллы Хамдока</a>.Соглашение с Хартумом заключило также "Народное движение за освобождение Судана - Север" (НДОС-С) во главе с Маликом Агаром и другие группировки, действующие в регионах <a href="http://ria.ru/location_Darfur/" target="_blank" data-auto="true">Дарфур</a>, <a href="http://ria.ru/location_Blue_Nile_state/" target="_blank" data-auto="true">Голубой Нил</a> и Южный Кордофан, передает телеканал Sky News Arabia.Ранее телеканал сообщал со ссылкой на собственные источники, что условия соглашения предусматривают автономное управление регионов Голубой Нил и Южный Кордофан и контроль федеральных властей над 60% их ресурсов и доходов. Регионам выделяется 25% мест в правительстве и парламенте. "Соглашение знаменует окончание войны в регионах Южный Кордофан и Голубой Нил", - заявил Агар на церемонии парафирования, призвав другие действующие в регионе группировки "не откладывать" заключение мира с Хартумом.По данным источников, соглашение также предусматривает продление переходного периода в стране на 39 месяцев с 1 сентября 2020 года, чтобы дать возможность реорганизовать силовые структуры.Переговоры между суданскими центральными властями и повстанческими группировками проводились в Джубе с 2019 года в рамках усилий новых властей Судана по урегулированию всех внутренних конфликтов, оставшихся со времен правления экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Omar_al_Bashir/" target="_blank" data-auto="true">Омара аль-Башира</a>, отстраненного военными от власти в Судане в апреле 2019 года. Всеобъемлющее урегулирование в районах действия повстанческих группировок и их вовлечение в преобразования в стране было одним из условий формирования действующих после отстранения аль-Башира переходных суданских властей.В Судане с 2003 года продолжается гражданский конфликт в регионах Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, 300-500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами. Сопротивление правительственным силам вели несколько десятков повстанческих группировок. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежных провинциях в эпоху аль-Башира не удалось.
https://ria.ru/20200218/1564944263.html
https://ria.ru/20200514/1571407433.html
1
голубой нил (штат)
судан
южный судан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абдалла хамдок, голубой нил (штат), омар аль-башир, судан, южный судан, в мире
ХАРТУМ, 31 авг - РИА Новости.
Суданское правительство и повстанческие группировки "Революционного фронта" парафировали соглашение о мире в столице Южного Судана Джубе
в понедельник, сообщило гостелевидение страны.
"Парафировано мирное соглашение между группировками вооруженного сопротивления "Революционный фронт" и суданским правительством", - передает гостелевидение.
Соглашение включает восемь протоколов, важнейшие из которых оговаривают "вопросы безопасности, распределения ресурсов и властных полномочий, компенсации перемещенным лицам и беженцам".
Церемония подписания названного "судьбоносным" соглашения прошла в присутствии главы суверенного совета Судана
Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдока
.
Соглашение с Хартумом заключило также "Народное движение за освобождение Судана - Север" (НДОС-С) во главе с Маликом Агаром и другие группировки, действующие в регионах Дарфур
, Голубой Нил
и Южный Кордофан, передает телеканал Sky News Arabia.
Ранее телеканал сообщал со ссылкой на собственные источники, что условия соглашения предусматривают автономное управление регионов Голубой Нил и Южный Кордофан и контроль федеральных властей над 60% их ресурсов и доходов. Регионам выделяется 25% мест в правительстве и парламенте. "Соглашение знаменует окончание войны в регионах Южный Кордофан и Голубой Нил", - заявил Агар на церемонии парафирования, призвав другие действующие в регионе группировки "не откладывать" заключение мира с Хартумом.
По данным источников, соглашение также предусматривает продление переходного периода в стране на 39 месяцев с 1 сентября 2020 года, чтобы дать возможность реорганизовать силовые структуры.
Переговоры между суданскими центральными властями и повстанческими группировками проводились в Джубе с 2019 года в рамках усилий новых властей Судана по урегулированию всех внутренних конфликтов, оставшихся со времен правления экс-президента Омара аль-Башира
, отстраненного военными от власти в Судане в апреле 2019 года. Всеобъемлющее урегулирование в районах действия повстанческих группировок и их вовлечение в преобразования в стране было одним из условий формирования действующих после отстранения аль-Башира переходных суданских властей.
В Судане с 2003 года продолжается гражданский конфликт в регионах Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан. За это время в результате насилия погибли, по разным данным, 300-500 тысяч человек, более 2,5 миллиона стали беженцами. Сопротивление правительственным силам вели несколько десятков повстанческих группировок. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежных провинциях в эпоху аль-Башира не удалось.