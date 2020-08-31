https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html

Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов

Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".

2020-08-31T08:14

2020-08-31T08:14

2020-08-31T08:14

республика башкортостан

протесты

экология

видео

общество

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Против разработки шихана выступают экоактивисты. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. От одной из них – Шахтау – после разработок еще с советских времен остался лишь карьер.

республика башкортостан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием «не препятствовать геологоразведке». Против разработки шихана выступают экоактивисты. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. От одной из них – Шахтау – после разработок еще с советских времен остался лишь карьер. 2020-08-31T08:14 true PT3M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, республика башкортостан, протесты, экология, видео, общество