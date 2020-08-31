Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
2020-08-31T08:14
2020-08-31T08:14
республика башкортостан
протесты
экология
видео
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576506372_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_02929a7f0e92ab7bed7d4d2ead9e50a7.jpg
Против разработки шихана выступают экоактивисты. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. От одной из них – Шахтау – после разработок еще с советских времен остался лишь карьер.
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием «не препятствовать геологоразведке». Против разработки шихана выступают экоактивисты. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. От одной из них – Шахтау – после разработок еще с советских времен остался лишь карьер.
2020-08-31T08:14
true
PT3M04S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576506372_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3244123ade70a9998618bb02e4535d88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, республика башкортостан, протесты, экология, видео, общество
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
2020-08-31T08:14
true
PT3M04S

Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов

08:14 31.08.2020
4942
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
Против разработки шихана выступают экоактивисты. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. От одной из них – Шахтау – после разработок еще с советских времен остался лишь карьер.
3600218
Обсудить 0
Республика БашкортостанпротестыЭкологияВидеоОбщество
Рекомендуем
Дождь в Москве
В Гидрометцентре ожидают снежно-дождливый год
остров в Австралии
В Австралии открыта вакансия смотрителя на тропическом острове
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Мишустин попросил Решетникова посетить Дальний Восток в ближайшее время
Церемония открытия выставки Императорский дом Романовых. История в гравюрах в Брянске
"Правил меньше дня". Россиянам расскажут о неизвестной жизни Романовых
Лесли Хэмилтон
Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон
Президент США Дональд Трамп
Супероружие США применено против собственных граждан: что получилось
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
"Дурак?!": муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС
Космические новости в фотографиях, август 2020 года
Галина с Пифом
"Захлебывался кровью, потом умер". Убийство, потрясшее Псковскую область
Подкаст Страхи/Ошибки: как наконец бросить курить?
Подкаст "Страхи/Ошибки": как наконец бросить курить?
В третьем ряду, слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель во время Нюрнбергского процесса
Трофей особой важности: история шпаги "нациста номер два" Геринга
Атмосфера Земли
Атмосфера планеты звенит как гигантский колокол. Чем это грозит людям
Кадр из сериала Шерлок
И снова здравствуйте: незабываемые факты о памяти
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Протесты в Берлине: как превратить маргиналов в мейнстрим
Американский танк M1A2 Abrams
"Без шума и пыли": у России появилось новое оружие для борьбы с танками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Лидер оппозиции в Черногории назвал антироссийские санкции ошибкой
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
Лента новостейМолния