https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
2020-08-31T08:14
2020-08-31T08:14
2020-08-31T08:14
республика башкортостан
протесты
экология
видео
общество
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Против разработки шихана выступают экоактивисты. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. От одной из них – Шахтау – после разработок еще с советских времен остался лишь карьер.
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576506372_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3244123ade70a9998618bb02e4535d88.jpg
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием «не препятствовать геологоразведке». Против разработки шихана выступают экоактивисты. Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. От одной из них – Шахтау – после разработок еще с советских времен остался лишь карьер.
2020-08-31T08:14
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PT3M04S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, республика башкортостан, протесты, экология, видео, общество
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
2020-08-31T08:14
true
PT3M04S
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов
Активисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".