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https://ria.ru/20200831/studenty-1576551855.html
Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски
Студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T21:22
2020-08-31T21:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Главное изменение для студентов вузов - это то, что они должны быть в масках в течение всего учебного процесса. И преподаватели тоже. Сегодня мы вынуждены предпринять именно такие меры, потому что студенты - самая активная в части общения часть нашего общества", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски

21:22 31.08.2020
1346
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Главное изменение для студентов вузов - это то, что они должны быть в масках в течение всего учебного процесса. И преподаватели тоже. Сегодня мы вынуждены предпринять именно такие меры, потому что студенты - самая активная в части общения часть нашего общества", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Маразм крепчал...
31 августа, 21:37
Alex Montie
1320010
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