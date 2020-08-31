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РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
Отправка на орбиту двух следующих спутников наблюдения Земли "Ресурс-П" откладывается из-за отсутствия комплектующих, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:03
2020-08-31T03:03
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россия
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Отправка на орбиту двух следующих спутников наблюдения Земли "Ресурс-П" откладывается из-за отсутствия комплектующих, сообщил РИА Новости генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") Дмитрий Баранов.В 2013-2016 годах были запущены три спутника "Ресурс-П", два из которых сейчас работают. Запуски четвертого и пятого аппаратов изначально намечались в 2018-2019 годах, но постоянно сдвигаются и в настоящее время планируются в 2021-2022 годах."Четвертый и пятый "Ресурсы-П" откладываются из-за того, что нет ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями", - сказал Баранов.По его словам, четвертый "Ресурс-П" уже практически готов к электрическим испытаниям на контрольно-испытательной станции, пятый – будет готов к ним в начале 2021 года. "По срокам запуска я не стал бы ничего прогнозировать", - добавил Баранов.В феврале 2020 года представитель РКЦ "Прогресс" Лев Шилов рассказал, что по самым пессимистичным прогнозам запуск четвертого "Ресурса-П" намечается в ноябре 2021 года. Он отмечал, что если аппаратуру высокоскоростной радиолинии поставят пораньше – летом 2020 года, то запуск спутника станет возможен в первом квартале 2021 года.Четвертый и пятый спутники "Ресурс-П" планируется запустить ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.
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россия, космос - риа наука, роскосмос

РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения

03:03 31.08.2020
65
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМакет космического аппарата "Ресурс-П"
Макет космического аппарата Ресурс-П
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Макет космического аппарата "Ресурс-П". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Отправка на орбиту двух следующих спутников наблюдения Земли "Ресурс-П" откладывается из-за отсутствия комплектующих, сообщил РИА Новости генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.
В 2013-2016 годах были запущены три спутника "Ресурс-П", два из которых сейчас работают. Запуски четвертого и пятого аппаратов изначально намечались в 2018-2019 годах, но постоянно сдвигаются и в настоящее время планируются в 2021-2022 годах.
"Четвертый и пятый "Ресурсы-П" откладываются из-за того, что нет ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями", - сказал Баранов.
По его словам, четвертый "Ресурс-П" уже практически готов к электрическим испытаниям на контрольно-испытательной станции, пятый – будет готов к ним в начале 2021 года. "По срокам запуска я не стал бы ничего прогнозировать", - добавил Баранов.
В феврале 2020 года представитель РКЦ "Прогресс" Лев Шилов рассказал, что по самым пессимистичным прогнозам запуск четвертого "Ресурса-П" намечается в ноябре 2021 года. Он отмечал, что если аппаратуру высокоскоростной радиолинии поставят пораньше – летом 2020 года, то запуск спутника станет возможен в первом квартале 2021 года.
Четвертый и пятый спутники "Ресурс-П" планируется запустить ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.
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