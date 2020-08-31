https://ria.ru/20200831/sputnik-1576504541.html

РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения

Отправка на орбиту двух следующих спутников наблюдения Земли "Ресурс-П" откладывается из-за отсутствия комплектующих, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T03:03

2020-08-31T03:03

2020-08-31T03:03

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россия

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Отправка на орбиту двух следующих спутников наблюдения Земли "Ресурс-П" откладывается из-за отсутствия комплектующих, сообщил РИА Новости генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") Дмитрий Баранов.В 2013-2016 годах были запущены три спутника "Ресурс-П", два из которых сейчас работают. Запуски четвертого и пятого аппаратов изначально намечались в 2018-2019 годах, но постоянно сдвигаются и в настоящее время планируются в 2021-2022 годах."Четвертый и пятый "Ресурсы-П" откладываются из-за того, что нет ряда комплектующих, поставляемых внешними предприятиями", - сказал Баранов.По его словам, четвертый "Ресурс-П" уже практически готов к электрическим испытаниям на контрольно-испытательной станции, пятый – будет готов к ним в начале 2021 года. "По срокам запуска я не стал бы ничего прогнозировать", - добавил Баранов.В феврале 2020 года представитель РКЦ "Прогресс" Лев Шилов рассказал, что по самым пессимистичным прогнозам запуск четвертого "Ресурса-П" намечается в ноябре 2021 года. Он отмечал, что если аппаратуру высокоскоростной радиолинии поставят пораньше – летом 2020 года, то запуск спутника станет возможен в первом квартале 2021 года.Четвертый и пятый спутники "Ресурс-П" планируется запустить ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур.

https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос