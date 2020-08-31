Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200831/sputnik-1576504492.html
Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с аргентинским спутником зондирования Земли SAOCOM, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T02:41
2020-08-31T02:41
хочу стать космонавтом
spacex falcon 9
космос - риа наука
аргентина
spacex
флорида
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240322_0:0:2955:1662_1400x0_80_0_0_296e61faf314e41d7c0c5da436fc4b0b.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Ракета-носитель <a href="http://ria.ru/product_SpaceX_Falcon_9/" target="_blank" data-auto="true">Falcon 9 </a>стартовала во <a href="https://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank">Флориде</a> с аргентинским спутником зондирования Земли SAOCOM, компания <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> ведет прямую трансляцию запуска.Пуск ракеты-носителя состоялся в 19.18 по времени восточного побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (2.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Как сообщила компания перед стартом, в запуске используется многоразовая первая ступень Falcon 9, для нее это четвертый полет. Традиционно для своих запусков SpaceX планирует вновь сохранить первую ступень ракеты-носителя.Спутник SAOCOM 1B был создан аргентинским космическим агентством CONAE. Он станет вторым в созвездии спутников SAOCOM, предназначенных для слежения за погодными условиями на Земле, в том числе измерением влажности почвы и сбором информации для сельскохозяйственного и лесного сектора <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a>. Первый спутник SAOCOM 1A был запущен в 2018 году.Аппарат SAOCOM весит около 3 тонн. Он будет выведен на орбиту высотой около 620 километров над Землей и, как ожидают создатели, удвоит возможности своего предшественника.Помимо основной миссии, Flacon 9 также выводит на орбиту два малых коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172. SpaceX сообщила, что эти аппараты будут выведены на орбиту после SAOCOM. Микроспутник GNOMES 1 – первый из планируемых 20 аппаратов, разрабатываемых американской компанией PlanetiQ для анализа влияния атмосферы на сигналы навигационных спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.Спутник Tyvak 0172 создан компанией Tyvak Nano-Satellite Systems, но подробности его предназначения не известны.
https://ria.ru/20200708/1574035029.html
https://ria.ru/20200613/1572882092.html
аргентина
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240322_112:0:2843:2048_1400x0_80_0_0_8fc0fca312b621a4f77528c202b96cef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
spacex falcon 9, космос - риа наука, аргентина, spacex, флорида, сша

Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли

02:41 31.08.2020
98
© РИА Новости / NASA/Джоел КовскиЗапуск Falcon 9
Запуск Falcon 9
© РИА Новости / NASA/Джоел Ковски
Запуск Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с аргентинским спутником зондирования Земли SAOCOM, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Пуск ракеты-носителя состоялся в 19.18 по времени восточного побережья США (2.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Как сообщила компания перед стартом, в запуске используется многоразовая первая ступень Falcon 9, для нее это четвертый полет. Традиционно для своих запусков SpaceX планирует вновь сохранить первую ступень ракеты-носителя.
Спутник SAOCOM 1B был создан аргентинским космическим агентством CONAE. Он станет вторым в созвездии спутников SAOCOM, предназначенных для слежения за погодными условиями на Земле, в том числе измерением влажности почвы и сбором информации для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины. Первый спутник SAOCOM 1A был запущен в 2018 году.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
8 июля, 06:06Хочу стать космонавтом
Эксперт сравнил российскую "Ангару" и Falcon 9 Илона Маска
Аппарат SAOCOM весит около 3 тонн. Он будет выведен на орбиту высотой около 620 километров над Землей и, как ожидают создатели, удвоит возможности своего предшественника.
Помимо основной миссии, Flacon 9 также выводит на орбиту два малых коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172. SpaceX сообщила, что эти аппараты будут выведены на орбиту после SAOCOM. Микроспутник GNOMES 1 – первый из планируемых 20 аппаратов, разрабатываемых американской компанией PlanetiQ для анализа влияния атмосферы на сигналы навигационных спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.
Спутник Tyvak 0172 создан компанией Tyvak Nano-Satellite Systems, но подробности его предназначения не известны.
Кадры запуска в космос девятой партии спутников Starlink (SpaceX) с базы ВВС США
13 июня, 12:35РИА Наука
В США запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
200000
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаАргентинаSpaceXФлоридаСША
Рекомендуем
Макет космического аппарата Ресурс-П
РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
Маргарита Грачева
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Девушка со смартфоном
Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
Черногория
В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
Вид из окна российского самолета во время полета
Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Подросток за компьютером
Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
Сон
Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
Президент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
Блогер Егор Жуков
В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
Банковские карты
Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
Российские рубли
Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Место преступления в США
В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по посетителям блинной, есть жертвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния