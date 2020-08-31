https://ria.ru/20200831/sputnik-1576504492.html

Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с аргентинским спутником зондирования Земли SAOCOM, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T02:41

2020-08-31T02:41

2020-08-31T02:41

хочу стать космонавтом

spacex falcon 9

космос - риа наука

аргентина

spacex

флорида

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости.</strong> Ракета-носитель <a href="http://ria.ru/product_SpaceX_Falcon_9/" target="_blank" data-auto="true">Falcon 9 </a>стартовала во <a href="https://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank">Флориде</a> с аргентинским спутником зондирования Земли SAOCOM, компания <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> ведет прямую трансляцию запуска.Пуск ракеты-носителя состоялся в 19.18 по времени восточного побережья <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (2.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Как сообщила компания перед стартом, в запуске используется многоразовая первая ступень Falcon 9, для нее это четвертый полет. Традиционно для своих запусков SpaceX планирует вновь сохранить первую ступень ракеты-носителя.Спутник SAOCOM 1B был создан аргентинским космическим агентством CONAE. Он станет вторым в созвездии спутников SAOCOM, предназначенных для слежения за погодными условиями на Земле, в том числе измерением влажности почвы и сбором информации для сельскохозяйственного и лесного сектора <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a>. Первый спутник SAOCOM 1A был запущен в 2018 году.Аппарат SAOCOM весит около 3 тонн. Он будет выведен на орбиту высотой около 620 километров над Землей и, как ожидают создатели, удвоит возможности своего предшественника.Помимо основной миссии, Flacon 9 также выводит на орбиту два малых коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172. SpaceX сообщила, что эти аппараты будут выведены на орбиту после SAOCOM. Микроспутник GNOMES 1 – первый из планируемых 20 аппаратов, разрабатываемых американской компанией PlanetiQ для анализа влияния атмосферы на сигналы навигационных спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.Спутник Tyvak 0172 создан компанией Tyvak Nano-Satellite Systems, но подробности его предназначения не известны.

https://ria.ru/20200708/1574035029.html

https://ria.ru/20200613/1572882092.html

аргентина

флорида

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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