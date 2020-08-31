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https://ria.ru/20200831/smartfon-1576503138.html
Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых телефон может нагреваться, среди них есть даже опасные, но лучше проверить все варианты методом... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T02:03
2020-08-31T02:03
россия
арсений щельцин
gps
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых телефон может нагреваться, среди них есть даже опасные, но лучше проверить все варианты методом исключения, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200831/831964176.html" target="_blank">агентству “Прайм”</a> гендиректор АНО "Цифровые платформы" <a href="http://ria.ru/person_arseniy-scheltsin/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Щельцин</a>.Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет. Если его нет – приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата. Еще одно причиной является перегрев процессора. Это происходит при активном использовании разных модулей гаджета — интернет, Wi-Fi, <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> и Bluetooth. “Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат”, — советует эксперт.
https://ria.ru/20200828/chekhol-1576406578.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, арсений щельцин, gps, технологии, общество

Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон

02:03 31.08.2020
1159
© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых телефон может нагреваться, среди них есть даже опасные, но лучше проверить все варианты методом исключения, рассказал агентству “Прайм” гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет. Если его нет – приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата.
Еще одно причиной является перегрев процессора. Это происходит при активном использовании разных модулей гаджета — интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. “Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат”, — советует эксперт.
Смартфон
28 августа, 02:19
Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
461115
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РоссияАрсений ЩельцинGPSТехнологииОбщество
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