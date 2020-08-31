https://ria.ru/20200831/smartfon-1576503138.html
Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых телефон может нагреваться, среди них есть даже опасные, но лучше проверить все варианты методом... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T02:03
2020-08-31T02:03
2020-08-31T02:03
россия
арсений щельцин
gps
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых телефон может нагреваться, среди них есть даже опасные, но лучше проверить все варианты методом исключения, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200831/831964176.html" target="_blank">агентству “Прайм”</a> гендиректор АНО "Цифровые платформы" <a href="http://ria.ru/person_arseniy-scheltsin/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Щельцин</a>.Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет. Если его нет – приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата. Еще одно причиной является перегрев процессора. Это происходит при активном использовании разных модулей гаджета — интернет, Wi-Fi, <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> и Bluetooth. “Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат”, — советует эксперт.
https://ria.ru/20200828/chekhol-1576406578.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арсений щельцин, gps, технологии, общество