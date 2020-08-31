https://ria.ru/20200831/siriya-1576553217.html
Сирийские ПВО отразили атаки в небе к югу от Дамаска
Сирийская система противовоздушной обороны сработала к югу от Дамаска и поразила несколько целей, сообщила газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T22:59
2020-08-31T22:59
2020-08-31T23:59
война в сирии
сирия
дамаск (город)
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости.</strong> Сирийская система противовоздушной обороны сработала к югу от <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank">Дамаска</a> и поразила несколько целей, сообщила газета<a href="https://www.al-watan.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Аль-Ватан"</a>.Издание уточнило, что воздушным обстрелам из области Голанских высот подвергся район Касва.Как добавило сирийское государственное информагентство САНА, удары по южному пригороду столицы нанесли самолеты ВВС Израиля."Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб", — приводит агентство слова военного источника.В свою очередь, в армии Израиля на запрос РИА Новости о срабатывании системы ПВО к югу от Дамаска ответили, что не комментируют "сообщения иностранных СМИ".
https://ria.ru/20200723/1574779222.html
Арсений Новиков
Молодцы!
29
2
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, дамаск (город), в мире
БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости.
Сирийская система противовоздушной обороны сработала к югу от Дамаска
и поразила несколько целей, сообщила газета "Аль-Ватан"
.
Издание уточнило, что воздушным обстрелам из области Голанских высот подвергся район Касва.
Как добавило сирийское государственное информагентство САНА, удары по южному пригороду столицы нанесли самолеты ВВС Израиля.
"Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб", — приводит агентство слова военного источника.
В свою очередь, в армии Израиля на запрос РИА Новости о срабатывании системы ПВО к югу от Дамаска ответили, что не комментируют "сообщения иностранных СМИ".