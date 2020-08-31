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Война в Сирии
https://ria.ru/20200831/siriya-1576553217.html
Сирийские ПВО отразили атаки в небе к югу от Дамаска
Сирийская система противовоздушной обороны сработала к югу от Дамаска и поразила несколько целей, сообщила газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T22:59
2020-08-31T23:59
война в сирии
сирия
дамаск (город)
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости.</strong> Сирийская система противовоздушной обороны сработала к югу от <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank">Дамаска</a> и поразила несколько целей, сообщила газета<a href="https://www.al-watan.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Аль-Ватан"</a>.Издание уточнило, что воздушным обстрелам из области Голанских высот подвергся район Касва.Как добавило сирийское государственное информагентство САНА, удары по южному пригороду столицы нанесли самолеты ВВС Израиля."Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб", — приводит агентство слова военного источника.В свою очередь, в армии Израиля на запрос РИА Новости о срабатывании системы ПВО к югу от Дамаска ответили, что не комментируют "сообщения иностранных СМИ".
https://ria.ru/20200723/1574779222.html
Молодцы!
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сирия
дамаск (город)
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сирия, дамаск (город), в мире

Сирийские ПВО отразили атаки в небе к югу от Дамаска

22:59 31.08.2020 (обновлено: 23:59 31.08.2020)
4018
© Фото : SANAСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости. Сирийская система противовоздушной обороны сработала к югу от Дамаска и поразила несколько целей, сообщила газета "Аль-Ватан".
Издание уточнило, что воздушным обстрелам из области Голанских высот подвергся район Касва.
Как добавило сирийское государственное информагентство САНА, удары по южному пригороду столицы нанесли самолеты ВВС Израиля.
"Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб", — приводит агентство слова военного источника.
В свою очередь, в армии Израиля на запрос РИА Новости о срабатывании системы ПВО к югу от Дамаска ответили, что не комментируют "сообщения иностранных СМИ".
ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска, Сирия. 19 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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Война в СирииСирияДамаск (город)В мире
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31 августа, 23:19
Арсений Новиков
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