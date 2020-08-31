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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200831/siriya-1576538576.html
Лавров обсудил с оппозицией Сирии вопросы межсирийского урегулирования
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с группой оппозиционных деятелей Сирии, в ходе которой стороны обсудили актуальные... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:39
2020-08-31T16:39
война в сирии
россия
ильхам ахмед
джамиль кадри
сергей лавров
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в понедельник провел встречу с группой оппозиционных деятелей <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы межсирийского урегулирования, говорится в распространенном сообщении российского МИД."В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены актуальные вопросы сирийского урегулирования на путях достижения всеобъемлющих межсирийских договоренностей на основе положений резолюции 2254 Совбеза ООН", - сказано в сообщении.Отмечается, что в ходе прошедшей встречи Лавров подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие продвижению инклюзивного конструктивного межсирийского диалога "в интересах скорейшего восстановления и укрепления суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, формирования условий для гармоничного сосуществования и развития всех этно-религиозных составляющих сирийского общества"При этом, как уточняется, сопредседатель исполнительного совета "Совета демократической Сирии" <a href="https://ria.ru/person_ilkham-akhmed" target="_blank">Ильхам Ахмед</a> и секретарь партии "Народная воля" <a href="https://ria.ru/person_Kadri_Dzhamil" target="_blank">Кадри Джамиль</a> проинформировали российского министра о подписанном ими по итогам проведенных в Москве контактов Меморандуме о взаимопонимании между СДС и "Народной волей".Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>*Террористическая организация, запрещена в России.</em>
https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html
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россия, ильхам ахмед, джамиль кадри, сергей лавров, сирия, в мире

Лавров обсудил с оппозицией Сирии вопросы межсирийского урегулирования

16:39 31.08.2020
2804
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с группой оппозиционных деятелей Сирии, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы межсирийского урегулирования, говорится в распространенном сообщении российского МИД.
"В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены актуальные вопросы сирийского урегулирования на путях достижения всеобъемлющих межсирийских договоренностей на основе положений резолюции 2254 Совбеза ООН", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе прошедшей встречи Лавров подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие продвижению инклюзивного конструктивного межсирийского диалога "в интересах скорейшего восстановления и укрепления суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, формирования условий для гармоничного сосуществования и развития всех этно-религиозных составляющих сирийского общества"
При этом, как уточняется, сопредседатель исполнительного совета "Совета демократической Сирии" Ильхам Ахмед и секретарь партии "Народная воля" Кадри Джамиль проинформировали российского министра о подписанном ими по итогам проведенных в Москве контактов Меморандуме о взаимопонимании между СДС и "Народной волей".
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*Террористическая организация, запрещена в России.
2403017
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Война в СирииРоссияИльхам АхмедДжамиль КадриСергей ЛавровСирияВ мире
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