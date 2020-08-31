В МВД Белоруссии сообщили об отсутствии российских силовиков в стране
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что ни одного военнослужащего из России или росгвардейца на территории республики еще не было.
"Ни одного российского военнослужащего, или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел", - сказал Караев телеканалу RT.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе Лукашенко.