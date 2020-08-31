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Роспотребнадзор подтвердил начало учебного года в очной форме
Эпидситуация в РФ позволяет начать учебный год в очной форме, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T21:15
2020-08-31T22:42
коронавирус в россии
коронавирусы
распространение нового коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Эпидситуация в РФ позволяет начать учебный год в очной форме, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор подтвердил начало учебного года в очной форме

21:15 31.08.2020 (обновлено: 22:42 31.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники на торжественной линейке в День знаний
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Эпидситуация в РФ позволяет начать учебный год в очной форме, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидситуация в стране позволяет начать год по-старому, в очной форме", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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