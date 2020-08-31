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Попова заявила, что в школу нельзя идти даже при малейшем недомогании
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в случае малейшего недомогания в школу нельзя идти никому. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T21:02
2020-08-31T21:02
2020-08-31T21:07
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что в случае малейшего недомогания в школу нельзя идти никому."В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Важно, по словам Поповой, чтобы дети не собирались в большом количестве вместе, как это раньше было."Для этого очень сложное для составления, но очень важное для того, чтобы никто не заболел, ступенчатое расписание. И это еще один элемент правил, которые защищают и детей, и взрослых. Разные входы. За каждым классом закреплен свой кабинет", - отметила она.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество