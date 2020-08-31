https://ria.ru/20200831/shkoly-1576538221.html
В Подмосковье отремонтировали 200 км прилегающих к школам дорог
Порядка 70 участков региональных дорог протяженностью свыше 200 километров, которые ведут к детским садам, школам и учреждениям среднего и высшего образования... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:34
2020-08-31T16:34
2020-08-31T16:34
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 31 – авг РИА Новости. </strong>Порядка 70 участков региональных дорог протяженностью свыше 200 километров, которые ведут к детским садам, школам и учреждениям среднего и высшего образования отремонтировали в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> к началу учебного года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Для улучшения безопасности обновили разметку на 1,4 тысячи пешеходных переходах возле школ и детских садов. Дополнительно были обследованы 400 пешеходных переходов, после чего у некоторых образовательных учреждений было скорректировано расположение существующих переходов, согласно привычным маршрутам школьников", - приводятся в сообщении слова главы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gerzhik/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Гержика</a>.Он добавил, что выполнение работ контролируется через автоматизированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) — все пешеходные переходы оцифрованы и внесены в систему для обеспечения системного мониторинга их состояния.
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575660001.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алексей гержик, московская область (подмосковье)