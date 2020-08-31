https://ria.ru/20200831/shkoly-1576536838.html

Воробьев: 35 новых школ откроются в Подмосковье в 2020 году

Порядка 35 новых школ откроются в Московской области в 2020 году, говорится в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:10

2020-08-31T16:10

2020-08-31T16:10

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Порядка 35 новых школ откроются в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в 2020 году, говорится в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале главы региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.В понедельник губернатор Подмосковья провел традиционное совещание с главами региональных министерств и муниципалитетов."В этом году в школы Московской области пойдет на 38 тысяч ребят больше, чем в предыдущем, поэтому в Подмосковье откроется 35 новых школ. Все они уже укомплектованы профессиональными кадрами", - говорится в сообщении.Он также добавил, что начиная с 1 сентября текущего года, порядка 400 тысяч учеников начальных классов региона будут обеспечены горячим питанием, а качество еды будут контролировать родители учеников.

https://ria.ru/20200810/1575635079.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), образование - общество