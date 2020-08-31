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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/shkoly-1576536838.html
Воробьев: 35 новых школ откроются в Подмосковье в 2020 году
Порядка 35 новых школ откроются в Московской области в 2020 году, говорится в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:10
2020-08-31T16:10
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Порядка 35 новых школ откроются в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> в 2020 году, говорится в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале главы региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>.В понедельник губернатор Подмосковья провел традиционное совещание с главами региональных министерств и муниципалитетов."В этом году в школы Московской области пойдет на 38 тысяч ребят больше, чем в предыдущем, поэтому в Подмосковье откроется 35 новых школ. Все они уже укомплектованы профессиональными кадрами", - говорится в сообщении.Он также добавил, что начиная с 1 сентября текущего года, порядка 400 тысяч учеников начальных классов региона будут обеспечены горячим питанием, а качество еды будут контролировать родители учеников.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), образование - общество

Воробьев: 35 новых школ откроются в Подмосковье в 2020 году

16:10 31.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкола и жилые дома жилого комплекса ART в Красногорске
Школа и жилые дома жилого комплекса ART в Красногорске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Порядка 35 новых школ откроются в Московской области в 2020 году, говорится в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
В понедельник губернатор Подмосковья провел традиционное совещание с главами региональных министерств и муниципалитетов.
"В этом году в школы Московской области пойдет на 38 тысяч ребят больше, чем в предыдущем, поэтому в Подмосковье откроется 35 новых школ. Все они уже укомплектованы профессиональными кадрами", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что начиная с 1 сентября текущего года, порядка 400 тысяч учеников начальных классов региона будут обеспечены горячим питанием, а качество еды будут контролировать родители учеников.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 12:50Новости Подмосковья
В Подмосковье более 940 тысяч детей пойдут в школы 1 сентября
"В детских садах, школах, вузах и колледжах Подмосковья учебный процесс должен быть организован с соблюдением всех санитарных норм безопасности", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Образование - Общество
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