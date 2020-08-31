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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/sanktsii-1576544988.html
МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными
Минск считает поспешным решение Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, считает, что санкционное воздействие на Белоруссию... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:28
2020-08-31T19:34
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид белоруссии
эстония
латвия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Минск считает поспешным решение <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a>, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, считает, что санкционное воздействие на Белоруссию приведет к обратному эффекту, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a> Анатолий Глаз.Ранее Литва, <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвия</a> и <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстония</a> приняли решение о запрете на въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Балтии объявят в понедельник о санкциях в отношении белорусских чиновников, включая президента республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.Он добавил, что "непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится". "Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, "самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат", - сказал официальный представитель МИД.Он заметил, что "история нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту". "Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением", - подчеркнул Глаз.Анатолий Глаз подчеркнул, что Минск будет вынужден адекватно ответить на санкции стран Балтии.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях."Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", - сказал министр.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
транзит грузов перенаправит... литовцы отдохнут немного...
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эстония
латвия
белоруссия
литва
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александр лукашенко, мид белоруссии, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире

МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными

18:28 31.08.2020 (обновлено: 19:34 31.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Минск считает поспешным решение Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, считает, что санкционное воздействие на Белоруссию приведет к обратному эффекту, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Ранее Литва, Латвия и Эстония приняли решение о запрете на въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Балтии объявят в понедельник о санкциях в отношении белорусских чиновников, включая президента республики Александра Лукашенко.

"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что "непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится". "Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, "самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат", - сказал официальный представитель МИД.
Он заметил, что "история нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту". "Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением", - подчеркнул Глаз.
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Анатолий Глаз подчеркнул, что Минск будет вынужден адекватно ответить на санкции стран Балтии.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
"Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", - сказал министр.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
транзит грузов перенаправит... литовцы отдохнут немного...
31 августа, 19:46
Курвиметр
1810001
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