https://ria.ru/20200831/sanktsii-1576544988.html

МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными

Минск считает поспешным решение Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, считает, что санкционное воздействие на Белоруссию... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:28

2020-08-31T18:28

2020-08-31T19:34

протесты в белоруссии

александр лукашенко

мид белоруссии

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в мире

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<strong>МИНСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Минск считает поспешным решение <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a>, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников, считает, что санкционное воздействие на Белоруссию приведет к обратному эффекту, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a> Анатолий Глаз.Ранее Литва, <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвия</a> и <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстония</a> приняли решение о запрете на въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Балтии объявят в понедельник о санкциях в отношении белорусских чиновников, включая президента республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>.Он добавил, что "непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится". "Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, "самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат", - сказал официальный представитель МИД.Он заметил, что "история нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту". "Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением", - подчеркнул Глаз.Анатолий Глаз подчеркнул, что Минск будет вынужден адекватно ответить на санкции стран Балтии.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях."Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", - сказал министр.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576529835.html

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

Курвиметр транзит грузов перенаправит... литовцы отдохнут немного... 20

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эстония

латвия

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мид белоруссии, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире