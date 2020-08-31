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В Лондоне задержали двух пассажиров из-за "угрозы" на борту самолета
Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме после того, как пассажирский самолет во время посадки в аэропорту Лондона... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:35
2020-08-31T03:35
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме после того, как пассажирский самолет во время посадки в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> должны были сопровождать истребители из-за "угрозы" на борту, передает телеканал <a href="https://news.sky.com/" target="_blank">Sky News</a> со ссылкой на заявление правоохранителей.Ранее издание Daily Mail сообщало, что два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопровождали пассажирский лайнер в небе над пригородом Лондона из-за "потенциальной угрозы" на борту. Лайнер компании Laudamotion, летевший из австрийской Вены, прибыл в лондонский аэропорт Станстед примерно в 19.20 (21.20 мск). Сразу по прибытии лайнер окружила полиция, но пассажиры смогли благополучно выйти. В туалете самолета, по словам пассажирки, были обнаружены "подозрительные предметы".Правоохранители задержали 34-летнего уроженца <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a> и 48-летнего выходца из <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>. В полиции подчеркнули, что следствие продолжается.
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лондон, в мире

В Лондоне задержали двух пассажиров из-за "угрозы" на борту самолета

03:35 31.08.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме после того, как пассажирский самолет во время посадки в аэропорту Лондона должны были сопровождать истребители из-за "угрозы" на борту, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление правоохранителей.
Ранее издание Daily Mail сообщало, что два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопровождали пассажирский лайнер в небе над пригородом Лондона из-за "потенциальной угрозы" на борту. Лайнер компании Laudamotion, летевший из австрийской Вены, прибыл в лондонский аэропорт Станстед примерно в 19.20 (21.20 мск). Сразу по прибытии лайнер окружила полиция, но пассажиры смогли благополучно выйти. В туалете самолета, по словам пассажирки, были обнаружены "подозрительные предметы".
"Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с терроризмом … сегодня вечером (в воскресенье) задержали двоих мужчин в соответствии с добавлением 7 к Закону о терроризме (2000 года)", - приводит канал заявление полиции графства Эссекс.
Правоохранители задержали 34-летнего уроженца Кувейта и 48-летнего выходца из Италии. В полиции подчеркнули, что следствие продолжается.
Самолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 19:19
Российский истребитель перехватил нового разведчика США над Черным морем
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