https://ria.ru/20200831/samolet-1576504859.html

В Лондоне задержали двух пассажиров из-за "угрозы" на борту самолета

Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме после того, как пассажирский самолет во время посадки в аэропорту Лондона... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T03:35

2020-08-31T03:35

2020-08-31T03:35

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме после того, как пассажирский самолет во время посадки в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> должны были сопровождать истребители из-за "угрозы" на борту, передает телеканал <a href="https://news.sky.com/" target="_blank">Sky News</a> со ссылкой на заявление правоохранителей.Ранее издание Daily Mail сообщало, что два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопровождали пассажирский лайнер в небе над пригородом Лондона из-за "потенциальной угрозы" на борту. Лайнер компании Laudamotion, летевший из австрийской Вены, прибыл в лондонский аэропорт Станстед примерно в 19.20 (21.20 мск). Сразу по прибытии лайнер окружила полиция, но пассажиры смогли благополучно выйти. В туалете самолета, по словам пассажирки, были обнаружены "подозрительные предметы".Правоохранители задержали 34-летнего уроженца <a href="http://ria.ru/location_Kuwait/" target="_blank" data-auto="true">Кувейта</a> и 48-летнего выходца из <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>. В полиции подчеркнули, что следствие продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/perekhvat-1576452372.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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