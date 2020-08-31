https://ria.ru/20200831/samolet-1576503550.html

Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном

Два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопровождали пассажирский лайнер в небе над Лондоном из-за "потенциальной угрозы" на борту, самолет благополучно... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T00:51

2020-08-31T00:51

2020-08-31T00:51

великобритания

лондон

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопровождали пассажирский лайнер в небе над <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоном</a> из-за "потенциальной угрозы" на борту, самолет благополучно сел, сообщает британское издание <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8679483/RAF-Typhoon-jets-scramble-escort-passenger-jet-flying-Stansted-airport.html" target="_blank">Daily Mail</a>.По информации СМИ, истребители поднялись на перехват самолета компании Lauda, которая является "дочкой" <a href="http://ria.ru/organization_Ryanair/" target="_blank" data-auto="true">Ryanair</a>, летевшего из австрийской Вены. Оба истребителя несколько раз облетали аэропорт прежде чем лайнер смог сесть."Экипаж рейса компании Ryanair из <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вены</a> в Лондон получил предупреждение о потенциальной угрозе безопасности на борту", - приводит издание слова представителя Ryanair.Капитан воздушного судна сообщил об этом властям <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и продолжил путь в аэропорт Лондона Санстед, где самолет совершил посадку в "обычном режиме". После этого его отогнали на стоянку в отдалении, где пассажиры "благополучно высадились"."Истребители Typhoon взлетели сегодня (в воскресенье - ред.) вечером с базы Королевских ВВС Великобритании в Конингсби для перехвата гражданского самолета. Они благополучно сопроводили его в аэропорт Станстед", - приводит издание слова представителя ВВС.По данным издания, лайнер прибыл в лондонский аэропорт примерно в 19.20 (21.20 мск). Сразу по прибытии лайнер окружила полиция. В туалете самолета, по словам пассажирки, были обнаружены "подозрительные предметы". Она добавила, что правоохранители вошли на борт воздушного судна и через некоторое время после осмотра туалетной кабины вывели двух мужчин.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/turtsiya-1576457486.html

https://ria.ru/20200828/perekhvat-1576452201.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, лондон, в мире