Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
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© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два истребителя Typhoon вечером в воскресенье сопровождали пассажирский лайнер в небе над Лондоном из-за "потенциальной угрозы" на борту, самолет благополучно сел, сообщает британское издание Daily Mail.
По информации СМИ, истребители поднялись на перехват самолета компании Lauda, которая является "дочкой" Ryanair, летевшего из австрийской Вены. Оба истребителя несколько раз облетали аэропорт прежде чем лайнер смог сесть.
"Экипаж рейса компании Ryanair из Вены в Лондон получил предупреждение о потенциальной угрозе безопасности на борту", - приводит издание слова представителя Ryanair.
Капитан воздушного судна сообщил об этом властям Великобритании и продолжил путь в аэропорт Лондона Санстед, где самолет совершил посадку в "обычном режиме". После этого его отогнали на стоянку в отдалении, где пассажиры "благополучно высадились".
"Истребители Typhoon взлетели сегодня (в воскресенье - ред.) вечером с базы Королевских ВВС Великобритании в Конингсби для перехвата гражданского самолета. Они благополучно сопроводили его в аэропорт Станстед", - приводит издание слова представителя ВВС.
По данным издания, лайнер прибыл в лондонский аэропорт примерно в 19.20 (21.20 мск). Сразу по прибытии лайнер окружила полиция. В туалете самолета, по словам пассажирки, были обнаружены "подозрительные предметы". Она добавила, что правоохранители вошли на борт воздушного судна и через некоторое время после осмотра туалетной кабины вывели двух мужчин.