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https://ria.ru/20200831/rossiya-1576399923.html
Сериал "Давай найдем друг друга" выходит на телеканале "Россия"
Премьера первого сезона сериала "Давай найдем друг друга" пройдет 31 августа в 21:20 на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T06:25
2020-08-31T06:25
кино и сериалы
новости культуры
россия-1 (телеканал)
культура
иван стебунов
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Премьера первого сезона сериала "Давай найдем друг друга" пройдет 31 августа в 21:20 на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе.Главная героиня Анна Горская (Александра Никифорова) приезжает вместе с женихом Максимом Вершининым (Артем Ткаченко) в приморской город, чтобы познакомиться с его семьей. Мать Максима (Татьяна Лютаева) настроена против нее и пытается разлучить сына с невестой. Аня – сирота, ребенком она жила в этом городе, но после жестокого убийства родителей бабушка увезла ее в Красноярск, где они встретились с Максимом. После возвращения в родной город ее начинают преследовать призраки из прошлого, она сама решает расследовать убийство родителей и узнает, что корни этого преступления переплетаются с тайнами ее будущих родственников. Исполнительница главной роли Александра Никифорова вспоминает: "Моя героиня мне нравится, потому что я жила с ней не один месяц. Я старалась максимально оправдать ее логику, поступки. Анна – очень упертый человек в хорошем смысле этого слова. И если она задалась целью, она уже не может выкинуть это из головы, ищет истину".Артем Ткаченко рассказал: "Я довольно далек от своего героя и поступков, которые его характеризуют. Несмотря на те вещи, которые он совершает, преследуя понятные для него цели, Максим близок мне тем, что у него присутствуют угрызения совести &lt;…&gt;. А самым трудным для меня стал финал. Это была крайне драматичная и эмоциональная сцена".В фильме также снимались Иван Стебунов, Андрей Соколов, Роман Маякин, Сергей Жарков, Роман Полянский, Сергей Чирков, Наталья Ткаченко, Евгений Ганелин, Мария Шумакова, Анна Лутцева, Анастасия Акатова, Анна Глаубэ, Екатерина Никитина.
https://ria.ru/20200821/serial-1576031078.html
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кино и сериалы, новости культуры, россия-1 (телеканал), иван стебунов

Сериал "Давай найдем друг друга" выходит на телеканале "Россия"

06:25 31.08.2020
9732
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Кадр из сериала "Давай найдем друг друга"
Кадр из сериала Давай найдем друг друга
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Премьера первого сезона сериала "Давай найдем друг друга" пройдет 31 августа в 21:20 на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе.
Главная героиня Анна Горская (Александра Никифорова) приезжает вместе с женихом Максимом Вершининым (Артем Ткаченко) в приморской город, чтобы познакомиться с его семьей. Мать Максима (Татьяна Лютаева) настроена против нее и пытается разлучить сына с невестой. Аня – сирота, ребенком она жила в этом городе, но после жестокого убийства родителей бабушка увезла ее в Красноярск, где они встретились с Максимом.
После возвращения в родной город ее начинают преследовать призраки из прошлого, она сама решает расследовать убийство родителей и узнает, что корни этого преступления переплетаются с тайнами ее будущих родственников.
"Эта история о семье, о тех родственных чувствах, которые так важны для каждого человека, <…> об ошибках и трагических тайнах. Думаю, это является самым сокровенным для каждого человека. Но в современном мире этот вопрос все чаще размывается в потоке жизни, самореализации, непрерывных попытках достижения мнимых целей. Важно найти друг друга через боль и ошибки, через гордыню, обиды и даже ненависть, и после никогда уже не отпускать", — рассказал режиссер-постановщик Дмитрий Черкасов.
Исполнительница главной роли Александра Никифорова вспоминает: "Моя героиня мне нравится, потому что я жила с ней не один месяц. Я старалась максимально оправдать ее логику, поступки. Анна – очень упертый человек в хорошем смысле этого слова. И если она задалась целью, она уже не может выкинуть это из головы, ищет истину".
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Александра Никифорова в сериале "Давай найдем друг друга"
Александра Никифорова в сериале Давай найдем друг друга
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Александра Никифорова в сериале "Давай найдем друг друга"
Артем Ткаченко рассказал: "Я довольно далек от своего героя и поступков, которые его характеризуют. Несмотря на те вещи, которые он совершает, преследуя понятные для него цели, Максим близок мне тем, что у него присутствуют угрызения совести <…>. А самым трудным для меня стал финал. Это была крайне драматичная и эмоциональная сцена".
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Александра Никифорова и Артем Ткаченко в сериале "Давай найдем друг друга"
Александра Никифорова и Артем Ткаченко в сериале Давай найдем друг друга
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Александра Никифорова и Артем Ткаченко в сериале "Давай найдем друг друга"
В фильме также снимались Иван Стебунов, Андрей Соколов, Роман Маякин, Сергей Жарков, Роман Полянский, Сергей Чирков, Наталья Ткаченко, Евгений Ганелин, Мария Шумакова, Анна Лутцева, Анастасия Акатова, Анна Глаубэ, Екатерина Никитина.
Кадр интервью Орландо Блума, опубликованного на YouTube-канале Collider
21 августа, 01:32Культура
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200004
КультураКино и сериалыНовости культурыРоссия-1 (телеканал)Иван Стебунов
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