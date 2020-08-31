https://ria.ru/20200831/rossiya-1576399923.html

Сериал "Давай найдем друг друга" выходит на телеканале "Россия"

Премьера первого сезона сериала "Давай найдем друг друга" пройдет 31 августа в 21:20 на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T06:25

2020-08-31T06:25

2020-08-31T06:25

кино и сериалы

новости культуры

россия-1 (телеканал)

культура

иван стебунов

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Премьера первого сезона сериала "Давай найдем друг друга" пройдет 31 августа в 21:20 на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе.Главная героиня Анна Горская (Александра Никифорова) приезжает вместе с женихом Максимом Вершининым (Артем Ткаченко) в приморской город, чтобы познакомиться с его семьей. Мать Максима (Татьяна Лютаева) настроена против нее и пытается разлучить сына с невестой. Аня – сирота, ребенком она жила в этом городе, но после жестокого убийства родителей бабушка увезла ее в Красноярск, где они встретились с Максимом. После возвращения в родной город ее начинают преследовать призраки из прошлого, она сама решает расследовать убийство родителей и узнает, что корни этого преступления переплетаются с тайнами ее будущих родственников. Исполнительница главной роли Александра Никифорова вспоминает: "Моя героиня мне нравится, потому что я жила с ней не один месяц. Я старалась максимально оправдать ее логику, поступки. Анна – очень упертый человек в хорошем смысле этого слова. И если она задалась целью, она уже не может выкинуть это из головы, ищет истину".Артем Ткаченко рассказал: "Я довольно далек от своего героя и поступков, которые его характеризуют. Несмотря на те вещи, которые он совершает, преследуя понятные для него цели, Максим близок мне тем, что у него присутствуют угрызения совести <…>. А самым трудным для меня стал финал. Это была крайне драматичная и эмоциональная сцена".В фильме также снимались Иван Стебунов, Андрей Соколов, Роман Маякин, Сергей Жарков, Роман Полянский, Сергей Чирков, Наталья Ткаченко, Евгений Ганелин, Мария Шумакова, Анна Лутцева, Анастасия Акатова, Анна Глаубэ, Екатерина Никитина.

https://ria.ru/20200821/serial-1576031078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, россия-1 (телеканал), иван стебунов