Сериал "Давай найдем друг друга" выходит на телеканале "Россия"
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© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1" Кадр из сериала "Давай найдем друг друга"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Премьера первого сезона сериала "Давай найдем друг друга" пройдет 31 августа в 21:20 на телеканале "Россия", сообщили в пресс-службе.
Главная героиня Анна Горская (Александра Никифорова) приезжает вместе с женихом Максимом Вершининым (Артем Ткаченко) в приморской город, чтобы познакомиться с его семьей. Мать Максима (Татьяна Лютаева) настроена против нее и пытается разлучить сына с невестой. Аня – сирота, ребенком она жила в этом городе, но после жестокого убийства родителей бабушка увезла ее в Красноярск, где они встретились с Максимом.
После возвращения в родной город ее начинают преследовать призраки из прошлого, она сама решает расследовать убийство родителей и узнает, что корни этого преступления переплетаются с тайнами ее будущих родственников.
"Эта история о семье, о тех родственных чувствах, которые так важны для каждого человека, <…> об ошибках и трагических тайнах. Думаю, это является самым сокровенным для каждого человека. Но в современном мире этот вопрос все чаще размывается в потоке жизни, самореализации, непрерывных попытках достижения мнимых целей. Важно найти друг друга через боль и ошибки, через гордыню, обиды и даже ненависть, и после никогда уже не отпускать", — рассказал режиссер-постановщик Дмитрий Черкасов.
Исполнительница главной роли Александра Никифорова вспоминает: "Моя героиня мне нравится, потому что я жила с ней не один месяц. Я старалась максимально оправдать ее логику, поступки. Анна – очень упертый человек в хорошем смысле этого слова. И если она задалась целью, она уже не может выкинуть это из головы, ищет истину".
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Александра Никифорова в сериале "Давай найдем друг друга"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Александра Никифорова в сериале "Давай найдем друг друга"
Артем Ткаченко рассказал: "Я довольно далек от своего героя и поступков, которые его характеризуют. Несмотря на те вещи, которые он совершает, преследуя понятные для него цели, Максим близок мне тем, что у него присутствуют угрызения совести <…>. А самым трудным для меня стал финал. Это была крайне драматичная и эмоциональная сцена".
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Александра Никифорова и Артем Ткаченко в сериале "Давай найдем друг друга"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Александра Никифорова и Артем Ткаченко в сериале "Давай найдем друг друга"
В фильме также снимались Иван Стебунов, Андрей Соколов, Роман Маякин, Сергей Жарков, Роман Полянский, Сергей Чирков, Наталья Ткаченко, Евгений Ганелин, Мария Шумакова, Анна Лутцева, Анастасия Акатова, Анна Глаубэ, Екатерина Никитина.
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