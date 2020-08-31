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https://ria.ru/20200831/ridley-1576432064.html
После финала "Звездных войн" Дэйзи Ридли чуть не осталась без работы
Английская актриса Дэйзи Ридли в недавнем интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, что, после того как киносага "Звездные войны" завершилась в декабре... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T02:09
2020-08-31T02:09
культура
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лондон
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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Английская актриса Дэйзи Ридли в недавнем интервью изданию Entertainment Weekly <a href="https://ew.com/movies/daisy-ridley-star-wars-job-offers/" target="_blank">рассказала</a>, что, после того как киносага "Звездные войны" завершилась в декабре прошлого года, чуть не осталась без работы, так как ей не предлагали другие роли.По словам актрисы, в конце февраля – начале марта "дела пошли на поправку". Примерно в это время ей позвонили по поводу озвучивания персонажа в новой приключенческой видеоигре 12 Minutes ("12 минут"). В ней голосом Ридли говорит героиня, чей муж застревает во временной петле. Актрисе предложили и другие роли в озвучке. Так, Ридли исполнила главную роль в аудиодраме Элинор Кук Islanders ("Островитяне"), премьера которой состоится в Сети 10 сентября. Она также задействована в новом VR-фильме студии Baobab "Баба-Яга" (Baba Yaga) вместе Дженнифер Хадсон, Кейт Уинслет и Гленн Клоуз.В Entertainment Weekly уточняют, что во время карантина, который она провела в Лондоне, Ридли ознакомилась с несколькими сценариями других потенциальных проектов.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, лондон

После финала "Звездных войн" Дэйзи Ридли чуть не осталась без работы

02:09 31.08.2020
35
© Bad Robot (2019)Кадр из фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
© Bad Robot (2019)
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Английская актриса Дэйзи Ридли в недавнем интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, что, после того как киносага "Звездные войны" завершилась в декабре прошлого года, чуть не осталась без работы, так как ей не предлагали другие роли.

"Как ни странно, в начале года ничего не происходило, – пояснила Ридли (в фильмах она сыграла джедая Рей). – Я подумала: "Никто не хочет меня нанимать". При этом тогда же я пробовалась в разные проекты, и не получила ни одного предложения. Но я не расстроилась, а просто сказала себе: "Всему свое время".

По словам актрисы, в конце февраля – начале марта "дела пошли на поправку". Примерно в это время ей позвонили по поводу озвучивания персонажа в новой приключенческой видеоигре 12 Minutes ("12 минут"). В ней голосом Ридли говорит героиня, чей муж застревает во временной петле.
Актрисе предложили и другие роли в озвучке. Так, Ридли исполнила главную роль в аудиодраме Элинор Кук Islanders ("Островитяне"), премьера которой состоится в Сети 10 сентября. Она также задействована в новом VR-фильме студии Baobab "Баба-Яга" (Baba Yaga) вместе Дженнифер Хадсон, Кейт Уинслет и Гленн Клоуз.
В Entertainment Weekly уточняют, что во время карантина, который она провела в Лондоне, Ридли ознакомилась с несколькими сценариями других потенциальных проектов.

"Среди них было несколько совершенно потрясающих, но, конечно, никому не известно, когда они стартуют", – подчеркнула актриса.

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