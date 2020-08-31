https://ria.ru/20200831/ridley-1576432064.html

После финала "Звездных войн" Дэйзи Ридли чуть не осталась без работы

Английская актриса Дэйзи Ридли в недавнем интервью изданию Entertainment Weekly рассказала, что, после того как киносага "Звездные войны" завершилась в декабре... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T02:09

2020-08-31T02:09

2020-08-31T02:09

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости</strong>. Английская актриса Дэйзи Ридли в недавнем интервью изданию Entertainment Weekly <a href="https://ew.com/movies/daisy-ridley-star-wars-job-offers/" target="_blank">рассказала</a>, что, после того как киносага "Звездные войны" завершилась в декабре прошлого года, чуть не осталась без работы, так как ей не предлагали другие роли.По словам актрисы, в конце февраля – начале марта "дела пошли на поправку". Примерно в это время ей позвонили по поводу озвучивания персонажа в новой приключенческой видеоигре 12 Minutes ("12 минут"). В ней голосом Ридли говорит героиня, чей муж застревает во временной петле. Актрисе предложили и другие роли в озвучке. Так, Ридли исполнила главную роль в аудиодраме Элинор Кук Islanders ("Островитяне"), премьера которой состоится в Сети 10 сентября. Она также задействована в новом VR-фильме студии Baobab "Баба-Яга" (Baba Yaga) вместе Дженнифер Хадсон, Кейт Уинслет и Гленн Клоуз.В Entertainment Weekly уточняют, что во время карантина, который она провела в Лондоне, Ридли ознакомилась с несколькими сценариями других потенциальных проектов.

https://ria.ru/20200818/1575886884.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, лондон