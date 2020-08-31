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Мишустин попросил Решетникова посетить Дальний Восток в ближайшее время
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил своего заместителя Дмитрия Григоренко и главу Минэкономразвития Максима Решетникова в ближайшее время... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:04
2020-08-31T11:09
дмитрий григоренко
экономика
максим решетников
дальний восток
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> попросил своего заместителя Дмитрия Григоренко и главу Минэкономразвития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Решетникова</a> в ближайшее время посетить <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> для проверки исполнения принятых для развития региона решений.На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина сообщил, что уже сформирован перечень поручений по итогам его поездки на Дальний Восток."Прошу (вице-премьера) <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-grigorenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Юрьевича Григоренко</a> и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова совместно с заинтересованными ведомствами в ближайшее время посетить Дальний Восток, чтобы проконтролировать, как идет исполнение принятых решений, в том числе пунктов поручений; на месте проверить, как руководители регионов выполняют все те обещания и планы, которые мы с ними обсуждали", - обратился Мишустин к коллегам.
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html
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дмитрий григоренко, экономика, максим решетников, дальний восток, михаил мишустин, общество

Мишустин попросил Решетникова посетить Дальний Восток в ближайшее время

11:04 31.08.2020 (обновлено: 11:09 31.08.2020)
1618
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил своего заместителя Дмитрия Григоренко и главу Минэкономразвития Максима Решетникова в ближайшее время посетить Дальний Восток для проверки исполнения принятых для развития региона решений.
На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина сообщил, что уже сформирован перечень поручений по итогам его поездки на Дальний Восток.
"Прошу (вице-премьера) Дмитрия Юрьевича Григоренко и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова совместно с заинтересованными ведомствами в ближайшее время посетить Дальний Восток, чтобы проконтролировать, как идет исполнение принятых решений, в том числе пунктов поручений; на месте проверить, как руководители регионов выполняют все те обещания и планы, которые мы с ними обсуждали", - обратился Мишустин к коллегам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 10:57
Мишустин назвал развитие Дальнего Востока одной из приоритетных задач
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Дмитрий ГригоренкоЭкономикаМаксим РешетниковДальний ВостокМихаил МишустинОбщество
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