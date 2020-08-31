https://ria.ru/20200831/reshetnikov-1576514081.html
Мишустин попросил Решетникова посетить Дальний Восток в ближайшее время
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил своего заместителя Дмитрия Григоренко и главу Минэкономразвития Максима Решетникова в ближайшее время... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T11:04
2020-08-31T11:04
2020-08-31T11:09
дмитрий григоренко
экономика
максим решетников
дальний восток
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Председатель правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> попросил своего заместителя Дмитрия Григоренко и главу Минэкономразвития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максима Решетникова</a> в ближайшее время посетить <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> для проверки исполнения принятых для развития региона решений.На совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина сообщил, что уже сформирован перечень поручений по итогам его поездки на Дальний Восток."Прошу (вице-премьера) <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-grigorenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Юрьевича Григоренко</a> и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова совместно с заинтересованными ведомствами в ближайшее время посетить Дальний Восток, чтобы проконтролировать, как идет исполнение принятых решений, в том числе пунктов поручений; на месте проверить, как руководители регионов выполняют все те обещания и планы, которые мы с ними обсуждали", - обратился Мишустин к коллегам.
https://ria.ru/20200831/mishustin-1576513679.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий григоренко, экономика, максим решетников, дальний восток, михаил мишустин, общество