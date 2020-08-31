https://ria.ru/20200831/rak-1576528296.html

Названа причина 95 процентов случаев рака

В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог Иван Карасев. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:58

2020-08-31T13:58

2020-08-31T15:51

иван карасев

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог <a href="http://ria.ru/person_ivan-karasev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Карасев</a>.Еще одним важным фактором, провоцирующим рак, является регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, напомнил специалист.Как объяснил врач, эти кислоты выступают раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, в результате чего риск развития опухолей значительно возрастает.

https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html

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а у свекрови друг семьи умер в 80. всю жизнь курил, выпивал и закусывал - рак глаза, удаление глаза и смерть через почти 20 лет от от онкологии, которая к глазу не имеет отношения. дядька в 59 и мой друг в 35 - опухоль мозга, мама в 66 - рак груди, куча малышей каждый год умирает от саркомы. от рака крови, мозга, и кучи всяких других. экология. экология и 100010000 раз экология. не надо врать.

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