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https://ria.ru/20200831/rak-1576528296.html
Названа причина 95 процентов случаев рака
В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог Иван Карасев. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:58
2020-08-31T15:51
иван карасев
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог <a href="http://ria.ru/person_ivan-karasev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Карасев</a>.Еще одним важным фактором, провоцирующим рак, является регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, напомнил специалист.Как объяснил врач, эти кислоты выступают раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, в результате чего риск развития опухолей значительно возрастает.
https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html
Всё зависит от того, кто эти исследования заказывает.
44
а у свекрови друг семьи умер в 80. всю жизнь курил, выпивал и закусывал - рак глаза, удаление глаза и смерть через почти 20 лет от от онкологии, которая к глазу не имеет отношения. дядька в 59 и мой друг в 35 - опухоль мозга, мама в 66 - рак груди, куча малышей каждый год умирает от саркомы. от рака крови, мозга, и кучи всяких других. экология. экология и 100010000 раз экология. не надо врать.
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РИА Новости
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иван карасев, здоровье, общество

Названа причина 95 процентов случаев рака

13:58 31.08.2020 (обновлено: 15:51 31.08.2020)
24268
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

"Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль", — уточнил он.

Еще одним важным фактором, провоцирующим рак, является регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, напомнил специалист.

"Установлено, что при их переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки", — цитирует Карасева портал "МедикФорум".

Как объяснил врач, эти кислоты выступают раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, в результате чего риск развития опухолей значительно возрастает.
Продавец мяса на Центральном рынке Новосибирска
30 августа, 08:00РИА Наука
Рак или не рак? Ученые рассказали, можно ли есть красное мясо
5892042892
Обсудить 4
Иван КарасевЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Всё зависит от того, кто эти исследования заказывает.
31 августа, 14:18
Vadim Mikheev
3900014
а у свекрови друг семьи умер в 80. всю жизнь курил, выпивал и закусывал - рак глаза, удаление глаза и смерть через почти 20 лет от от онкологии, которая к глазу не имеет отношения. дядька в 59 и мой друг в 35 - опухоль мозга, мама в 66 - рак груди, куча малышей каждый год умирает от саркомы. от рака крови, мозга, и кучи всяких других. экология. экология и 100010000 раз экология. не надо врать.
31 августа, 14:25
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