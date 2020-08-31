https://ria.ru/20200831/rak-1576528296.html
Названа причина 95 процентов случаев рака
В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог Иван Карасев. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:58
2020-08-31T13:58
2020-08-31T15:51
иван карасев
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1400x0_80_0_0_f1e7759af6428650e4504a07586cea47.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> В 95% случаев причиной развития онкологических заболеваний является хроническое воспаление, рассказал хирург-онколог <a href="http://ria.ru/person_ivan-karasev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Карасев</a>.Еще одним важным фактором, провоцирующим рак, является регулярное употребление красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, напомнил специалист.Как объяснил врач, эти кислоты выступают раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, в результате чего риск развития опухолей значительно возрастает.
https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html
Vadim Mikheev
Всё зависит от того, кто эти исследования заказывает.
44
Fktrcfylhf Bdfyjdf
а у свекрови друг семьи умер в 80. всю жизнь курил, выпивал и закусывал - рак глаза, удаление глаза и смерть через почти 20 лет от от онкологии, которая к глазу не имеет отношения. дядька в 59 и мой друг в 35 - опухоль мозга, мама в 66 - рак груди, куча малышей каждый год умирает от саркомы. от рака крови, мозга, и кучи всяких других. экология. экология и 100010000 раз экология. не надо врать.
40
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1400x0_80_0_0_1660f0fe331536824c326da7f15b5a30.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван карасев, здоровье, общество