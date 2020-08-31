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Путин заявил, что федеральный центр будет помогать Коми
Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Коми Владимиром Уйбой заверил, что федеральный центр будет помогать... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:09
2020-08-31T14:09
россия
владимир уйба
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Уйбой</a> заверил, что федеральный центр будет помогать региону, в этом нет сомнений, обещал дать соответствующие поручения и попросил проработать вопросы поддержки с правительством РФ.Путин в понедельник провел по видеосвязи встречу с врио главы республики, они поговорили о социально-экономической ситуации в регионе, а также о работе республиканской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Уйба затронул несколько проблемных вопросов, в том числе состояние дорог и аварийный жилой фонд."Владимир Викторович, конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много", - заявил Путин.Уйба в ответ отметил: "Ничего, глаза боятся, руки делают".Президент РФ упомянул, что сам не раз бывал в Коми. "Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно", - уточнил он.При этом Путин согласился с врио главы региона в том, что республика в целом "перспективная, интересная и люди очень хорошие". "И для того чтобы реализовать эти планы, особенно в области инвестиций, нужна, конечно, поддержка. Я все, что вы сказали, пометил, соответствующие поручения будут даны. Проработайте, пожалуйста, это в правительстве <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> вместе с коллегами", - добавил он.
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россия, владимир уйба, владимир путин, политика

Путин заявил, что федеральный центр будет помогать Коми

14:09 31.08.2020
277
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Коми Владимиром Уйбой заверил, что федеральный центр будет помогать региону, в этом нет сомнений, обещал дать соответствующие поручения и попросил проработать вопросы поддержки с правительством РФ.
Путин в понедельник провел по видеосвязи встречу с врио главы республики, они поговорили о социально-экономической ситуации в регионе, а также о работе республиканской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Уйба затронул несколько проблемных вопросов, в том числе состояние дорог и аварийный жилой фонд.
"Владимир Викторович, конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много", - заявил Путин.
Уйба в ответ отметил: "Ничего, глаза боятся, руки делают".
Президент РФ упомянул, что сам не раз бывал в Коми. "Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно", - уточнил он.
При этом Путин согласился с врио главы региона в том, что республика в целом "перспективная, интересная и люди очень хорошие". "И для того чтобы реализовать эти планы, особенно в области инвестиций, нужна, конечно, поддержка. Я все, что вы сказали, пометил, соответствующие поручения будут даны. Проработайте, пожалуйста, это в правительстве Российской Федерации вместе с коллегами", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
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