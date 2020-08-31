https://ria.ru/20200831/putin-1576528842.html

Путин заявил, что федеральный центр будет помогать Коми

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Коми Владимиром Уйбой заверил, что федеральный центр будет помогать... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:09

2020-08-31T14:09

2020-08-31T14:09

россия

владимир уйба

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528012_606:610:2555:1706_1400x0_80_0_0_7536e75433d4090b88a62a882501deac.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Уйбой</a> заверил, что федеральный центр будет помогать региону, в этом нет сомнений, обещал дать соответствующие поручения и попросил проработать вопросы поддержки с правительством РФ.Путин в понедельник провел по видеосвязи встречу с врио главы республики, они поговорили о социально-экономической ситуации в регионе, а также о работе республиканской системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Уйба затронул несколько проблемных вопросов, в том числе состояние дорог и аварийный жилой фонд."Владимир Викторович, конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много", - заявил Путин.Уйба в ответ отметил: "Ничего, глаза боятся, руки делают".Президент РФ упомянул, что сам не раз бывал в Коми. "Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно", - уточнил он.При этом Путин согласился с врио главы региона в том, что республика в целом "перспективная, интересная и люди очень хорошие". "И для того чтобы реализовать эти планы, особенно в области инвестиций, нужна, конечно, поддержка. Я все, что вы сказали, пометил, соответствующие поручения будут даны. Проработайте, пожалуйста, это в правительстве <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> вместе с коллегами", - добавил он.

https://ria.ru/20200831/putin-1576528571.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир уйба, владимир путин, политика