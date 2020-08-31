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Путин призвал создавать перспективы развития в Коми
Президент РФ Владимир Путин назвал одной из основных проблем Коми сокращение инвестиций в основной капитал, отметив необходимость создавать перспективы... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:04
2020-08-31T14:04
владимир уйба
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал одной из основных проблем Коми сокращение инвестиций в основной капитал, отметив необходимость создавать перспективы развития."И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети. Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, – сокращение инвестиций в основной капитал, то есть, нам нужно создавать перспективы развития", - сказал он в ходе встречи с врио главы Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Уйбой</a>.Президент также отметил сокращение строительства, уровень безработицы, который "чуть-чуть выше, не намного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране", очень большое количество аварийного жилья, аварийных строений в целом."Но есть и позитивные некоторые тенденции: это рост промышленного производства, это хорошие инвестпроекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. На местном уровне, на региональном уровне должны все сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали, чтобы создавалась своя собственная база развития", - сказал Путин."Владимир Владимирович, мы все сделаем", - ответил Уйба.Говоря о бюджетной обеспеченности, Путин отметил, что озабоченности "оправданы наверняка, связанные с сокращениями добычи полезных ископаемых", но в целом Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности."Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов", - сказал глава государства.
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владимир уйба, владимир путин, экономика

Путин призвал создавать перспективы развития в Коми

14:04 31.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из основных проблем Коми сокращение инвестиций в основной капитал, отметив необходимость создавать перспективы развития.
"И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети. Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, – сокращение инвестиций в основной капитал, то есть, нам нужно создавать перспективы развития", - сказал он в ходе встречи с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой.
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Президент также отметил сокращение строительства, уровень безработицы, который "чуть-чуть выше, не намного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране", очень большое количество аварийного жилья, аварийных строений в целом.
"Но есть и позитивные некоторые тенденции: это рост промышленного производства, это хорошие инвестпроекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. На местном уровне, на региональном уровне должны все сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали, чтобы создавалась своя собственная база развития", - сказал Путин.
"Владимир Владимирович, мы все сделаем", - ответил Уйба.
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Говоря о бюджетной обеспеченности, Путин отметил, что озабоченности "оправданы наверняка, связанные с сокращениями добычи полезных ископаемых", но в целом Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности.
"Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов", - сказал глава государства.
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Владимир УйбаВладимир ПутинЭкономика
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