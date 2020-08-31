https://ria.ru/20200831/putin-1576528571.html

Путин призвал создавать перспективы развития в Коми

Президент РФ Владимир Путин назвал одной из основных проблем Коми сокращение инвестиций в основной капитал, отметив необходимость создавать перспективы... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:04

2020-08-31T14:04

2020-08-31T14:04

владимир уйба

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576528071_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_849fac66aa0c6dd791b4269927c87237.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал одной из основных проблем Коми сокращение инвестиций в основной капитал, отметив необходимость создавать перспективы развития."И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети. Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, – сокращение инвестиций в основной капитал, то есть, нам нужно создавать перспективы развития", - сказал он в ходе встречи с врио главы Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Уйбой</a>.Президент также отметил сокращение строительства, уровень безработицы, который "чуть-чуть выше, не намного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране", очень большое количество аварийного жилья, аварийных строений в целом."Но есть и позитивные некоторые тенденции: это рост промышленного производства, это хорошие инвестпроекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. На местном уровне, на региональном уровне должны все сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали, чтобы создавалась своя собственная база развития", - сказал Путин."Владимир Владимирович, мы все сделаем", - ответил Уйба.Говоря о бюджетной обеспеченности, Путин отметил, что озабоченности "оправданы наверняка, связанные с сокращениями добычи полезных ископаемых", но в целом Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности."Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20200731/1575175992.html

https://ria.ru/20200713/1574266533.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, владимир путин, экономика