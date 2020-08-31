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В Кремле опровергли сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
В Кремле опровергли информацию о якобы "пропущенном" звонке Владимира Путина Дональду Трампу. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:46
2020-08-31T12:59
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Кремле опровергли информацию о якобы "пропущенном" звонке <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a>,</u> "технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается".Ранее экс-глава администрации <a href="http://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2/" target="_blank" data-auto="true">Терезы Мэй</a> Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок Путина и был этим очень недоволен.По словам Тимоти, в 2017 году на официальной встрече с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что российский лидер недавно пытался связаться с американским коллегой, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Flinn/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Флинна</a> за то, что тот не сообщил ему об этом звонке.По словам экс-чиновника, Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
https://ria.ru/20200818/1575916404.html
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РИА Новости
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дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, политика

В Кремле опровергли сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу

09:46 31.08.2020 (обновлено: 12:59 31.08.2020)
15648
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Кремле опровергли информацию о якобы "пропущенном" звонке Владимира Путина Дональду Трампу.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается".
Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок Путина и был этим очень недоволен.
По словам Тимоти, в 2017 году на официальной встрече с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что российский лидер недавно пытался связаться с американским коллегой, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что тот не сообщил ему об этом звонке.
По словам экс-чиновника, Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 01:54
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"
83374203
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Дмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинПолитика
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