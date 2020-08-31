https://ria.ru/20200831/putin-1576509271.html

В Кремле опровергли сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу

В Кремле опровергли информацию о якобы "пропущенном" звонке Владимира Путина Дональду Трампу. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:46

2020-08-31T09:46

2020-08-31T12:59

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Кремле опровергли информацию о якобы "пропущенном" звонке <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента <u><a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/">Дмитрий Песков</a>,</u> "технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается".Ранее экс-глава администрации <a href="http://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2/" target="_blank" data-auto="true">Терезы Мэй</a> Ник Тимоти рассказал, что несколько лет назад Трамп "пропустил" звонок Путина и был этим очень недоволен.По словам Тимоти, в 2017 году на официальной встрече с британской делегацией в Белом доме кто-то упомянул, что российский лидер недавно пытался связаться с американским коллегой, после чего Трамп начал кричать на своего бывшего советника по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Flinn/" target="_blank" data-auto="true">Майкла Флинна</a> за то, что тот не сообщил ему об этом звонке.По словам экс-чиновника, Трамп криком добавил: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".

https://ria.ru/20200818/1575916404.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, политика