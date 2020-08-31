https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html

"Максим, кто эта девушка?" Пугачева шокировала поклонников новым фото

Поклонники Аллы Пугачевой восхитились внешностью певицы на новой фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте ее супруга Максима Галкина. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:46

2020-08-31T16:46

2020-08-31T17:05

культура

россия

шоу-бизнес

звезды

максим галкин

алла пугачева

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Поклонники <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллы Пугачевой</a> восхитились внешностью певицы на новой фотографии, опубликованной в <a href="https://www.instagram.com/maxgalkinru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a> ее супруга <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a>. "Алла Борисовна просто невероятно выглядит!" — написал один из пользователей соцсети в комментариях к снимку."Вы стали похожи друг на друга", — подметила другая подписчица."Алла Борисовна цветет, прямо девочка", — поразился поклонник."Максим, что это за девушка рядом с вами?" — пошутил один из комментаторов."Алла Борисовна выпила не эликсир молодости, а эликсир счастья", — написала поклонница певицы.Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин поженились в 2011 году, у них двое детей.

https://ria.ru/20200809/1575553530.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, звезды, максим галкин, алла пугачева, общество