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https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html
"Максим, кто эта девушка?" Пугачева шокировала поклонников новым фото
Поклонники Аллы Пугачевой восхитились внешностью певицы на новой фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте ее супруга Максима Галкина. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:46
2020-08-31T17:05
культура
россия
шоу-бизнес
звезды
максим галкин
алла пугачева
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. </strong>Поклонники <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллы Пугачевой</a> восхитились внешностью певицы на новой фотографии, опубликованной в <a href="https://www.instagram.com/maxgalkinru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a> ее супруга <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a>. "Алла Борисовна просто невероятно выглядит!" — написал один из пользователей соцсети в комментариях к снимку."Вы стали похожи друг на друга", — подметила другая подписчица."Алла Борисовна цветет, прямо девочка", — поразился поклонник."Максим, что это за девушка рядом с вами?" — пошутил один из комментаторов."Алла Борисовна выпила не эликсир молодости, а эликсир счастья", — написала поклонница певицы.Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин поженились в 2011 году, у них двое детей.
https://ria.ru/20200809/1575553530.html
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россия, шоу-бизнес, звезды, максим галкин, алла пугачева, общество

"Максим, кто эта девушка?" Пугачева шокировала поклонников новым фото

16:46 31.08.2020 (обновлено: 17:05 31.08.2020)
10648
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным . Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Поклонники Аллы Пугачевой восхитились внешностью певицы на новой фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте ее супруга Максима Галкина.
"Алла Борисовна просто невероятно выглядит!" — написал один из пользователей соцсети в комментариях к снимку.
"Вы стали похожи друг на друга", — подметила другая подписчица.
"Алла Борисовна цветет, прямо девочка", — поразился поклонник.
"Максим, что это за девушка рядом с вами?" — пошутил один из комментаторов.
"Алла Борисовна выпила не эликсир молодости, а эликсир счастья", — написала поклонница певицы.
Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин поженились в 2011 году, у них двое детей.
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