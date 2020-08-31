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Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока в Москву

Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока и поселились на одном из московских прудов, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:30

2020-08-31T16:30

2020-09-10T18:26

дальний восток

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока и поселились на одном из московских прудов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что для природных территорий <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> и в целом для европейской территории России этот вид нетипичен. Естественный ареал обитания в России находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в основном в бассейне реки Амур."Рядом с мандаринками в Большом Тюриковском пруду плавали два семейства камышниц – самки с выводками. Эта птица имеет третью категорию редкости в Красной книге Москвы, размером она меньше кряквы. Ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто – эта птица скрытная и пугливая. Питаются растительными и животными кормами, в том числе насекомыми и даже головастиками", - дополняется в сообщении.

дальний восток

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, москва