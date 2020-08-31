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Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока в Москву
Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока и поселились на одном из московских прудов, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:30
2020-09-10T18:26
дальний восток
москва
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока и поселились на одном из московских прудов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что для природных территорий <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> и в целом для европейской территории России этот вид нетипичен. Естественный ареал обитания в России находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в основном в бассейне реки Амур."Рядом с мандаринками в Большом Тюриковском пруду плавали два семейства камышниц – самки с выводками. Эта птица имеет третью категорию редкости в Красной книге Москвы, размером она меньше кряквы. Ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто – эта птица скрытная и пугливая. Питаются растительными и животными кормами, в том числе насекомыми и даже головастиками", - дополняется в сообщении.
дальний восток
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дальний восток, москва

Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока в Москву

16:30 31.08.2020 (обновлено: 18:26 10.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУтка-мандаринка
Утка-мандаринка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Краснокнижные утки-мандаринки прилетели с Дальнего Востока и поселились на одном из московских прудов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На территории памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково", на Большом Тюриковском пруду, сотрудники ГПБУ "Мосприрода" зафиксировали редких небольших уток-мандаринок. Эти птицы занесены в Красную книгу России с 3-й категорией редкости. В мире насчитывается около 25 тысяч пар, из них 15 тысяч пар – на территории России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для природных территорий Москвы и в целом для европейской территории России этот вид нетипичен. Естественный ареал обитания в России находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в основном в бассейне реки Амур.
"Рядом с мандаринками в Большом Тюриковском пруду плавали два семейства камышниц – самки с выводками. Эта птица имеет третью категорию редкости в Красной книге Москвы, размером она меньше кряквы. Ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто – эта птица скрытная и пугливая. Питаются растительными и животными кормами, в том числе насекомыми и даже головастиками", - дополняется в сообщении.
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Дальний ВостокМосква
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