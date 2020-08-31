https://ria.ru/20200831/protesty-1576544657.html

МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев считает, что жестокость протестующих по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в первые дни протестных РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:19

2020-08-31T18:19

2020-08-31T18:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 31 авг - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев считает, что жестокость протестующих по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в первые дни протестных акций связана с тем, что эти люди заранее были подготовлены к столкновению с силовиками.По его словам, в первые дни протестов в них участвовали агрессивные молодые люди, которые заранее специально самоорганизовались для драк и противодействия силам правопорядка. Он отметил, что в Telegram-каналах писали, как надо одеваться, экипироваться для противостояния с силовиками."Это заранее спланированная акция", - сказал Караев.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/protest-1576540849.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

sizif8 Давно подозреваю, что подготовка боевиков майдана идет по одной методике с оболваниванием адептов тоталитарных сект. Отключается полностью критическое восприятие действительности, отрицание фактов и готовность выполнять любое распоряжение кураторов. 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире