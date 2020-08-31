МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев считает, что жестокость протестующих по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в первые дни протестных акций связана с тем, что эти люди заранее были подготовлены к столкновению с силовиками.
"Они были подготовлены, заранее одурманены Telegram-каналами. Они, невзирая ни на какие результаты выборов, не дожидаясь их окончания, опубликования (результатов), уже были к этому готовы и заряжены", - сказал Караев телеканалу RT.
По его словам, в первые дни протестов в них участвовали агрессивные молодые люди, которые заранее специально самоорганизовались для драк и противодействия силам правопорядка. Он отметил, что в Telegram-каналах писали, как надо одеваться, экипироваться для противостояния с силовиками.
"Это заранее спланированная акция", - сказал Караев.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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